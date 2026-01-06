Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών αναμετρήσεων για τα Play Off του Κυπέλλου Ελλάδος.

Με την ολοκλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, περνάμε πλέον στη φάση των Play Off, όπου θα κριθούν τα εισιτήρια για τα προημιτελικά. Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τρίτης (6/1) περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις στο πλαίσιο της διοργάνωσης.

Η αρχή γίνεται στις 15:00 στο «Κλ.Βικελίδης», όπου ο Άρης υποδέχεται τον Παναιτωλικό, σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1. Στις 17:30 ακολουθεί η αναμέτρηση Βόλος – Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό, με τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 2.

Η δράση για σήμερα ολοκληρώνεται στις 20:00 στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο, σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 1.

Οι αναμετρήσεις της ημέρας στο Κύπελλο