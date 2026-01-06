Τι γίνεται αν τα σημερινά ματς του Κυπέλλου λήξει το 90λεπτο χωρίς νικητή

Τόσο τα play offs όσο και τα προημιτελικά του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδας θα έχουν απευθείας πέναλτι μετά την κανονική διάρκεια των αγώνων.

Ώρα Κυπέλλου Ελλάδας τόσο την Τρίτη όσο και την Τετάρτη με την διεξαγωγή των play offs. Αρχικά θυμίζουμε το πρόγραμμα των αγώνων αυτού του διημέρου, οι οποίοι θα καλυφθούν τηλεοπτικά από την COSMOTE TV.

Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Άρης - Παναιτωλικός (Κλεάνθης Βικελίδης, 15:00)

Βόλος ΝΠΣ - Κηφισιά (Πανθεσσαλικό Στάδιο, 17:30)

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος Αθηνών, (Τούμπα, 20:00)

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026:

ΟΦΗ - Αστέρας Aktor (Παγκρήτιο Στάδιο, 17:00)

Το στοιχείο που θα πρέπει να υπενθυμιστεί και αφορά και στα play offs αλλά και στα προημιτελικά είναι το εξής: οι αγώνες είναι μονοί και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς παράταση.

Η προκήρυξη της ΕΠΟ αναφέρει τα play offs ως 3η φάση. Σε σχέση με το παραπάνω στοιχείο τονίζει: οι αγώνες είναι μονοί και θα διεξάγονται στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται πιο ψηλά στην βαθμολογική κατάταξη της League Phase. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση επανορθωτικών λακτισμάτων (πέναλτι) χωρίς παράταση.

Η προημιτελική φάση ορίζεται ως 4η φάση. Εκεί - σε επίπεδο προκήρυξης - τονίζεται ως προς το ίδιο σκέλος: οι αγώνες είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στην βαθμολογική κατάταξη της League Phase (ο 1ος, 2ος, 3ος και 4ος). Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση επανορθωτικών λακτισμάτων (πέναλτι) χωρίς τη διεξαγωγή παράτασης. Το καθεστώς αυτό θα αλλάξει στα ημιτελικά.

Εκεί οι αγώνες είναι διπλοί και οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Σε περίπτωση που υπάρξουν δύο όμοια αποτελέσματα, για την ανάδειξη του νικητή δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ και ακολουθεί ημίωρη παράταση και εάν πάλι δεν αναδειχθεί νικητής θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία των πέναλτι.