Ενοχλήσεις αισθάνεται ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Δείπνο στους παίκτες της ΑΕΚ από τον Μάρκο Νίκολιτς το βράδυ της Τετάρτης.

Σε μαγνητική θα υποβληθεί ο Λούκα Γιόβιτς την Πέμπτη προκειμένου να διαπιστωθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει έπειτα από τις ενοχλήσεις που ένιωσε.

Ο Σέρβος επιθετικός της ΑΕΚ αγωνίστηκε βασικός στο ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό, ενώ έμεινε στον πάγκο στο ματς Κυπέλλου με την Ηλιούπολη.

Στην ΑΕΚ θα περιμένουν πλέον τα αποτελέσματα της μαγνητικής στην οποία θα υποβληθεί και όπως γίνεται αντιληπτό υπάρχει ανησυχία ενόψει των αναμετρήσεων που ακολουθούν στο πρωτάθλημα με Παναιτωλικό και ΟΦΗ, αλλά και για το ευρωπαϊκό ματς που έρχεται με τη Σάμροκ Ρόβερς.

Δείπνο Νίκολιτς στους παίκτες της ΑΕΚ

Όπως έγινε γνωστό μετά το ματς με την Ηλιούπολη, ο Μάρκο Νίκολιτς θα παραχωρήσει απόψε δείπνο στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Ήταν κάτι που ήθελε να κάνει εδώ και κάποιο διάστημα ο Σέρβος κόουτς, ωστόσο δεν είχε καταστεί δυνατό και τελικά προγραμματίστηκε για σήμερα το βράδυ. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νίκολιτς έδωσε ρεπό στους παίκτες του για την Πέμπτη.