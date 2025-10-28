ΟΦΗ: Προφορική συμφωνία με Κόντη
Προπονητής του ΟΦΗ πρέπει να θεωρείται ο Χρήστος Κόντης. Ο Έλληνας τεχνικός έφτασε σε προφορική συμφωνία με τους Κρητικούς, βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο και το απόγευμα της Τρίτης (28/10) θα βρεθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο για να παρακολουθήσει τον αγώνα κυπέλλου με τον Ηρακλή (16:00).
Την Τετάρτη το πρωί ο Κόντης θα υπογράψει το συμβόλαιό του έως το καλοκαίρι του 2027 και στις 11:00 θα προπονήσει για πρώτη φορά την ομάδα και θα ξεκινήσει την προετοιμασία του για το ντεμπούτο του στον ερχόμενο αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη (3/11, 17:00).
Από όταν αποφασίστηκε πως ο «κύκλος» του Μίλαν Ράσταβατς έκλεισε ο Χρήστος Κόντης ήταν ο πρώτος στόχος και παρά τις δυσκολίες ο Μιχάλης Μπούσης ανέλαβε την υπόθεση και έφερε στην Κρήτη τον εκλεκτό για την επόμενη μέρα.
O 50χρονος τεχνικός επέστρεψε τον Παναθηναϊκό μετά την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια και κάθισε στον πάγκο μέχρι να αναλάβει ο Ράφα Μπενίτεθ. Σε επτά παιχνίδια μέτρησε 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες, ενώ αποχώρησε στις 24 Οκτωβρίου. Στο προηγούμενο πέρασμα του ως υπηρεσιακός του Τριφυλλιού πήρε το Κύπελλο στον τελικό με τον Άρη.
