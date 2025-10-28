Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ευχαριστημένος από αρκετά πράγματα από τους παίκτες του στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ, όμως ένα στοιχείο του άρεσε περισσότερο από όλα.

Ο Ισπανός τεχνικός είναι ένας άνθρωπος που πάντα έχει απαιτήσεις και δη πολλές και μεγάλες. Οπότε είναι λογικό να μην του αρέσουν τα λάθη σε κανένα επίπεδο και σε κανέναν αγώνα. Άλλωστε χαρακτηριστικά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός - ΑΕΚ (2-0) όταν ρωτήθηκε για λάθη των παικτών του και ορισμένες ριψοκίνδυνες αποφάσεις (κυρίως) ως προς το πρώτο μέρος τόνισε πώς «είμαι ένας προπονητής που θέλω να βλέπω το αντίθετο: να μη ρισκάρουμε στην άμυνα. Το κάναμε, είχαμε λάθη και όταν ο επιθετικός είναι ικανός θα σε βλάψει. Δεν θέλουμε να βλέπουμε αυτά τα λάθη και να ρισκάρουμε. Δε μου αρέσει καθόλου να παίζουμε με την μπάλα στην περιοχή μας, θέλω να παίζουμε στην περιοχή του αντιπάλου».

Φυσικά ο Μεντιλίμπαρ είπε τα παραπάνω για να δείξει ξανά ότι θέλει τα λάθη των παικτών του Ολυμπιακού να είναι τα λιγότερα δυνατά. Από την άλλη όμως έμεινε πιο ικανοποιημένος από οτιδήποτε άλλο ως προς το σκέλος ότι ο Ολυμπιακός δεν απειλήθηκε για ένα μεγάλο μέρος του αγώνα και για την ακρίβεια στο μεγαλύτερο κομμάτι (της αναμέτρησης). Η ΑΕΚ είχε ένα σουτ του Γιόβιτς και την προσπάθεια του Γκατσίνοβιτς προς το τέλος (που έβγαλε με την απόκρουσή του ο Τζολάκης) και αυτά σε ένα παιχνίδι που ανέβηκε κάπως αγωνιστικά στο 2ο μέρος αλλά και πάλι δεν ήταν επικίνδυνη ή τόσο απειλητική, απόρροια της δουλειάς και της προσπάθειας των παικτών του Ολυμπιακού στο τακτικό και το αμυντικό σκέλος.

Ο Βάσκος κόουτς - που προφανώς χάρηκε ιδιαιτέρως που απέδωσε και το σχέδιο με τον Ταρέμι να αγωνίζεται σε ρόλο πίσω από τον Ελ Καμπί - δεν θέλει οι παίκτες του να δίνουν αγωνιστικά δικαιώματα και βέβαια ζητά απ' όλους και πρέσινγκ ψηλά και πολλά τρεξίματα αλλά και σωστή κάλυψη και των χώρων του γηπέδου και των αντιπάλων. Η δε τοποθέτησή του ότι ο Ολυμπιακός είναι πεισματάρης και δεν πρόκειται ποτέ να σταθεί σε μία βραδιά (όσο δύσκολη και να είναι όπως ήταν με τη Μπαρτσελόνα) και θα είναι πάντα δυνατός αποτυπώνει ότι είδε την ομάδα του να βγάζει χαρακτήρα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και να επικρατεί με αυτό το 2-0, που τόσο πολύ το ήθελε και βέβαια να παίρνει και το πρώτο τρίποντο για φέτος σε μεγάλο ντέρμπι στην Ελλάδα.