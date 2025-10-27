Αστέρας AKTOR κατά διαιτησίας: «Δεν επιθυμούμε ο Τζήλος να ορισθεί ξανά σε αγώνα της ομάδας μας»

Ανακοίνωση κατά της διαιτησίας στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό έβγαλε ο Αστέρας AKTOR αναφερόμενος στον πειθαρχικό έλεγχο αλλά και την περίπτωση του Τσιριβέγια.

Ο Αστέρας AKTOR γνώρισε την ήττα με 2-0 από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και παρέμεινε χωρίς νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι Αρκάδες έχουν παράπονα από τη διαιτησία του Θανάση Τζήλου και έβγαλαν σχετική ανακοίνωση, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια τους για τον πειθαρχικό έλεγχο το συγκεκριμένο ματς ενώ ζήτησε ο συγκεκριμένος διαιτητής να μην ορισθεί ξανά σε αγώνα της ομάδας.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR διαμαρτύρεται έντονα για τον τρόπο αντιμετώπισής της τόσο από το Διαιτητή του αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ASTERAS AKTOR Αθανάσιο Τζήλο όσο και από τον Διαιτητή VAR Παπαδόπουλο Ιωάννη. Συνεχείς διακοπές του αγώνα, για τον έλεγχο φάσεων με εύκολες αποφάσεις εις βάρος μας.

Αντίθετα, όταν ο αντίπαλος έπρεπε να αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο ο Ποδοσφαιριστής CHIRIVELLA δεν αντίκρισε την πεντακάθαρη δεύτερη κίτρινη κάρτα, άγνωστο για ποιο λόγο.

Μετά από αυτή μας την αντιμετώπιση δεν επιθυμούμε ο Διαιτητής Τζήλος Αθανάσιος να ορισθεί ξανά σε αγώνα της ομάδας μας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προστατέψουμε τα συμφέροντα της ομάδας μας όπως εμείς θα κρίνουμε.»