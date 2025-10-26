Λουτσέσκου: «Είναι νωρίς για το σκουφί, δύσκολα τα ματς μετά την Ευρώπη»

Η συνέντευξη Τύπου του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Βόλου στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε το νικηφόρο σερί του, καθώς υπέταξε το Βόλο στην Τούμπα με 3-0. Μετά το τέλος της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, με ένα βαθμό περισσότερο από τον Ολυμπιακό.

Ο Ρουμάνος τεχνικός μίλησε στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε για τη δυσκολία μετά την Ευρώπη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στους Τσιφτσής Μεϊτε, Γιακουμάκη αλλά και στο... τυχερό του σκουφί.

Η συνέντευξη Τύπου του Ραζβάν Λουτσέσκου

Για το αν φοβάται τα παιχνίδια μετά από μεγάλες νίκες: «Το πιο σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε και σημαντικό το 3-0. Χωρίς να ρισκάρουμε κάτι, κρατώντας το μηδέν. Σκεφτόμουν αρκετά μετά το παιχνίδι της Πέμπτης για το σημερινό ματς. Σήμερα το σκεφτόμουν πολύ, πως θα παίξουμε, που θα είναι το επίπεδο της έντασης. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε πρόβλημα, αμυνθήκαμε καλά αλλά ήμασταν πολύ αργοί στην μεταφορά της μπάλας.

Δεν είχαμε αυτή την ένταση που θέλαμε, τη γρήγορη κίνηση, να αναχαιτίσουμε μπάλες, που θα μας έδιναν κάτι καλό στην αντίπαλη περιοχή. Ήταν σαν να περιμένουμε να έρθει η νίκη σε μας. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε τελείως διαφορετικά. Καταλάβαμε πως πρέπει να αντιδράσουμε πως πρέπει να είναι η έντασή μας.

Πιέζοντας στο σημείο που έπρεπε τον εαυτό μας. Τελικά είχαμε ένα καλό β΄ ημίχρονο που ήταν τελείως διαφορετικό από το πρώτο. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και να σκοράρουμε. Δεν είναι εύκολες μέρες και παιχνίδια μετά την Ευρώπη, αλλά αυτό θα βιώσουν όλες οι ομάδες που έπαιξαν στην Ευρώπη την Πέμπτη. Το πιο σημαντικό είναι η νίκη».

Για το επιβαρυμένο πρόγραμμα κι αν έμεινε ικανοποιημένος από τους παίκτες που έπαιξαν: «Μπορώ να πω πως ήταν πολύ καλό για μας και αποτελεσματικό για αυτούς. Έδωσαν μία φρεσκάδα στην ομάδα και προσπάθησαν το καλύτερο. Δεν είναι το πιο εύκολο για αυτούς.

Δεν είναι μόνο τα παιχνίδια σαν παιχνίδια είναι και η δυσκολία τους. Η Θέλτα, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, η Λιλ και σήμερα. Παιχνίδια που δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε παραπάνω πρόσωπα, για να καταλάβουν τη φιλοσοφία μας και τη... χημεία μας.

Είναι καινούριοι παίκτες πρέπει να καταλάβουν τι χημεία των υπολοίπων, να βρουν τους... μηχανισμούς σε άμυνα και επίθεση. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να παλέψουμε και να έχουμε την καλύτερη δυνατή νοοτροπία σε κάθε παιχνίδι».

Για το μομέντουμ της ομάδας, αν «κρύβει» κάτι και τον... πονοκέφαλο Τσιφτσή - Παβλένκα: «Έβραζα σήμερα... για αυτό δεν έβαλα το σκουφάκι. Παίζουμε με την πίστη και την... τύχη, την μοίρα, οπότε προσπαθούμε να κάνουμε παρόμοια πράγματα. Για αυτό είναι νωρίς για το... σκουφί.

Τop η εμφάνιση του Τσιφτσή. Δεν είναι πρόβλημα για μένα. Είναι κορυφαίοι και οι δύο. Η πνευματική ενέργεια και η συγκέντρωση είναι πολύ σημαντική και την έχουν και οι δύο. Τους πιστεύω και τους δύο, υπάρχουν πολλά παιχνίδια οπότε θα διαλέγω ανάλογα τις ανάγκες του αγώνα. Μία καλή ομάδα ξεκινάει από δύο καλούς τερματοφύλακες».

Για το τι είπε στον Οζντόεφ μετά το γκολ και για τον Μεϊτέ: «Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε για τα χαρακτηριστικά του Μεϊτέ. Πέραν όλων των άλλων είναι κεντρικός χαφ με κορυφαία ικανότητα για να κλέβει' μπάλες από τον αντίπαλο. Ακόμα και να μην... κλέψει τη μπάλα, θα καθυστερήσει την επίθεση για να δώσει χώρο και χρόνο στους συμπαίκτες του να αμυνθούν.

Στον χώρο του κέντρου είμαστε σε καλή κατάσταση. Μου αρέσει πολύ πως ο Μπιάνκο έπαιξε στην Λιλ, ο Οζντόεφ ήταν «φρέσκος» για αυτό έπαιξε σήμερα. Ο Μεϊτέ έχει top ποιότητα, μας δίνει... ασφάλεια και επέλεξα να παίξω με αυτούς. Ήθελα να αλλάξω τον Μπιάνκο, αλλά οι αναγκαστικές αλλαγές μας άλλαξαν τα... σχέδια. Θα ήθελα να δω το δίδυμο Μεϊτέ - Μπιάνκο ξανά.

Με τον Οζντόεφ είπαμε εκείνη τη στιγμή να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και να το μεταφέρει στους υπόλοιπους. Ακόμα και στο 3-0 έπρεπε να παραμείνουμε σε εκείνο το σημείο συγκέντρωσης.

Είχαμε τρία παιχνίδια σε έξι μέρες, με ταξίδι, χρειαζόμαστε όλους τους ποδοσφαιριστές. Θα ήθελα ιδανικά να έχω όλους τους ποδοσφαιριστές στο top επίπεδο, αλλά πάντα ξέρω ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν είναι πάντα στο top. Έχουμε ένα γκρουπ με... εργάτες, τους ενδιαφέρει το κάθε παιχνίδι. Μοναδικός στόχος το επόμενο παιχνίδι».

Για τον Γιώργο Γιακουμάκη και την απόδοσή του: «Αυτό είναι το παιχνίδι που θέλω να βλέπω. Είμαι πολύ χαρούμενος από τη σημερινή του εμφάνιση. Πιστεύω ότι δεν είναι άδικο αλλά σαν... επιβράβευση για αυτόν ήταν ο κορυφαίος σήμερα. Για τις μάχες, που δεν τα παρατάει ποτέ, υπέρμετρη μάχη σε σημείο να τρακάρει με τους συμπαίκτες του.

Σημαντικό το γκολ, που δεν είναι εύκολη εκτέλεση. Ακόμα και στο τρίτο γκολ δίνει μάχη. Είμαι ικανοποιημένος από όλους. Μία ξεχωριστή αναφορά στον Τέιλορ, ο οποίος δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, αλλά στο β΄ημίχρονο ήταν κορυφαίος και αυτός. Από τα πόδια του ξεκινάει το 2-0. Αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να βοηθούν όλοι την ομάδα».