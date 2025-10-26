Νίκολιτς: «Είχαμε πρόβλημα στο τελευταίο τρίτο, μας έλειπε η φρεσκάδα»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του δεν μπόρεσε να μετατρέψει την κατοχή που είχε σε ευκαιρίες.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» με τον Μάρκο Νίκολιτς μετά το τέλος του ντέρμπι στις δηλώσεις του στην Cosmote TV να τονίζει πως η έλλειψη φρεσκάδας και η έλλειψη παραγωγής φάσεων στο τελευταίο τρίτο στοίχισαν στην ομάδα του.

«Αν εξαιρέσουμε το σκορ, το παιχνίδι δεν πήγε τόσο άσχημα για μας. Δεχθήκαμε δύο γκολ, ένα από πέναλτι και ένα από μια στατική φάση. Ήμασταν κοντά στα στατιστικά. Είχαμε πρόβλημα στο τελευταίο τρίτο», ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ και πρόσθεσε:

«Δεν μπορούσαμε να μετατρέψουμε την κατοχή σε ευκαιρίες. Δεν είχαμε τη φρεσκάδα, ο Ολυμπιακός είχε δύο μέρες περισσότερες για ξεκούραση. Πρέπει να δουλέψουμε στο τελευταίο τρίτο».