Όπως αναμενόταν, ο Μάριος Ηλιόπουλος δίνει το «παρών» στο «Γ. Καραϊσκάκης» για να παρακολουθήσει το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν χάνει κανένα παιχνίδι της ΑΕΚ τόσο στην OPAP Arena όσο και εκτός έδρας και όπως αναμενόταν πήγε στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ βρέθηκε στο Φάληρο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση, όπως είχε κάνει και πέρυσι στα ματς της Ένωσης με τους «ερυθρόλευκους».

Ο Ηλιόπουλος πήρε τη θέση του στη σουίτα των φιλοξενούμενων του φαληρικού γηπέδου μαζί με τα στελέχη της ΑΕΚ.