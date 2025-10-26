Ράφα Μπενίτεθ: «Μου άρεσε η ένταση και η συμπεριφορά των παικτών»

Ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στο τι του άρεσε στο πρώτο του ματς στον πάγκο του Παναθηναϊκού, στη χρησιμοποίηση του Τζούριτσιτς σε ρόλο επιτελικού και στις στατικές φάσεις.

Ο Ράφα Μπενίτεθ, μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα του στον πάγκο του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στη σημασία της επιτυχίας, στα στοιχεία που τον ικανοποίησαν από την εικόνα της ομάδας, αλλά και στη χρησιμοποίηση του Τζούριτσιτς σε ρόλο επιτελικού μέσου.

Ο Ισπανός τεχνικός εξήγησε τι του άρεσε και τι όχι από την εμφάνιση των παικτών του, σχολίασε την απόφαση να τοποθετήσει τον Τζούρισιτς στο «10», στάθηκε στη σημασία των στατικών φάσεων και υπογράμμισε τη σωστή διαχείριση του παιχνιδιού από την ομάδα του μετά το προβάδισμα στο σκορ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για το τι του άρεσε: «Το βασικό είναι ότι με 2 μόνο προπονήσεις δεν είναι εύκολο να αλλάξουν πολλά. Μου άρεσε η ένταση, η πίεση που είχαμε. Είναι δύσκολο να αναλύσω τον αγώνα, είχαμε 31 σέντρες και 17 τελικές. Είμαι ικανοποιημένος με αυτό. Το βασικό για μένα ήταν η νοοτροπία, η συμπεριφορά των παικτών. Προσπάθησαν. Έγιναν κάποια λάθη, κάποια πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε στην άμυνα. Είχαμε όμως ευκαιρίες, μου άρεσαν αυτές και πιστεύω ότι θα βελτιωθούμε».

Για τα πρώτα στοιχεία που πρέπει να μπουν στην ομάδα κι αν θεωρεί ότι ο Τζούρισιτς πρέπει να παίζει στο «10»: «Με δύο προπονήσεις δεν είναι εύκολο να βάλουμε πολλά πράγματα στο παιχνίδι. Ο Τζούριτσιτς έπαιξε ως δεύτερος επιθετικός, γιατί δεν ήταν διαθέσιμος ο Μπακασέτας. Μίλησα μαζί του, του αρέσει αυτή η θέση. Κατανοεί αυτό που πρέπει να κάνει, βοήθησε και τους αμυντικούς. Είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό. Όταν κάνεις αλλαγές βλέπεις ακριβώς πώς παίζει ο καθένας στον χρόνο που έχει, πώς γίνεται πιο συμπαγής η ομάδα. Κοιτάς και την γλώσσα του σώματος κάθε παίκτη. Δεν είναι εύκολο να λάβεις τις κατάλληλες αποφάσεις σε αυτό το χρονικό διάστημα. Οι αλλαγές όμως βοήθησαν να ελέγξουμε καλύτερα το παιχνίδι και να έχουμε μεγαλύτερη φρεσκάδα».

Για το αν είναι μια προτεραιότητα για τον ίδιο να παίρνει η ομάδα τις νίκες μέσω της άμυνας: «Δεν είχαν πολλές ευκαιρίες, δεν έπαιξαν πολύ στο transition, οπότε είχαμε την ισορροπία που θέλουμε. Καλή άμυνα, με λίγα θέματα βέβαια, και αρκετές ευκαιρίες. Είμαι χαρούμενος με αυτό. Ένας προπονητής πάντα θέλει το καλύτερο, να υπάρχουν ακόμα περισσότερες ευκαιρίες. Όμως είχαμε καλό αποτέλεσμα, οπότε μπορώ να μιλήσω για ισορροπία».

Για τις εντυπώσεις του από το γήπεδο και τον κόσμο: «Μου αρέσει να ακούμε τους φιλάθλους, να βρίσκονται πίσω από την ομάδα. Μου αρέσει επίσης όταν οι φίλαθλοι είναι δίπλα μας κι εμείς τους δίνουμε χαρά. Το βασικό όμως είναι η συμπεριφορά και η νοοτροπία των παικτών. Θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τα λάθη. Μου έδωσε χαρά να δω και τους παίκτες και τους φιλάθλους και να είναι όλοι ενωμένοι. Το γήπεδο μου αρέσει, είναι ένα καλό γήπεδο. Ξέρουμε ότι στο μέλλον θα παίζουμε σε ένα μεγαλύτερο, αλλά μέχρι τότε δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο. Είναι πολύ θετικό και το ότι ο κόσμος είναι κοντά στον αγωνιστικό χώρο».

Για το ότι σε αντίθεση με άλλα παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός διαχειρίστηκε με επιτυχία το προβάδισμά του: «Μου είπαν ότι είναι η πρώτη φορά που πήραμε διαφορά δύο τερμάτων. Είναι εντυπωσιακό, αλλά χαίρομαι. Το βασικό είναι να πείσουμε τους παίκτες ότι πρέπει να σκοράρουμε το πρώτο γκολ, αλλά μετά να αντιδράσουμε σωστά και να ψάξουμε το δεύτερο γκολ. Είχαμε ευκαιρίες, κάναμε επιθέσεις. Όταν μας πίεσαν λίγο, με βαθιές και δεύτερες μπαλιές, κάναμε τις αλλαγές, είχαμε φρέσκα πόδια και είχαμε πάλι ευκαιρίες στο τέλος. Είναι θέμα νοοτροπίας, αυτοπεποίθησης. Να κρατάμε την ισορροπία».

Για το πόσο σημαντικές θεωρεί τις στατικές φάσεις: «Είστε προπονητής; Έχετε προπονήσει μήπως παιδιά; Η ερώτησή σας είναι ενδιαφέρουσα. Είχαμε λίγο χρόνο για να δουλέψουμε στις στατικές φάσεις, αλλά είναι πολύ σημαντικές. Κοιτάξαμε να το αναλύσουμε, να είμαστε έτοιμοι και σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι εύκολο να πετύχεις φάσεις από τα στημένα, πιστεύω όμως ότι τα κάναμε καλά απόψε. Θέλω να πω ότι έχει σημασία η λεπτομέρεια κι έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε καλά».

