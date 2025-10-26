Κόουλμαν: «Αν αυτό ήταν πέναλτι τότε σε κάθε λεπτό θα είχαμε φάουλ, κανείς δε διαμαρτυρήθηκε στη φάση»

Ο Κρις Κόουλμαν στις δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα του Αστέρα AKTOR από τον Παναθηναϊκό άφησε σαφείς αιχμές κατά της διαιτησίας.

Ο Αστέρας AKTOR έκανε την πρώτη του ήττα επί ημερών Κρις Κόουλμαν, καθώς έχασε από τον Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο με 2-0. Οι Αρκάδες έχουν μεγάλα παράπονα, τόσο από τον διαιτητή Τζήλο, όσο και από τον VAR Παπαδόπουλο, κυρίως για τη φάση του πέναλτι στον Φερνάντεθ.

Ο Ουαλός τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το παιχνίδι και επί της ουσίας ανέφερε πως ο διαιτητής «ψαχνόταν» για να δώσει πέναλτι υπέρ του Τριφυλλιού, ενώ τόνισε πως κανείς από τους Πράσινους δεν διαμαρτυρήθηκε για παράβαση.

Οι δηλώσεις του Κρις Κόουλμαν

«Είμαι ευχαριστημένος με τους παίκτες μου, με αυτό που έδωσαν στο ματς. Χάσαμε το παιχνίδι όχι από την προσπάθεια την δική μας, αλλά για άλλους λόγους, όπως για κάποιες λεπτομέρειες. Οπως το πέναλτι για το οποίο κανένας από τους παίκτες του Παναθηναϊκού δεν διαμαρτυρήθηκε.

Κάθε φορά που η μπάλα έμπαινε στην περιοχή μας ο διαιτητής πήγαινε στο VAR. Αν αυτό ήταν πέναλτι μέσα στην περιοχή τότε κάθε λεπτό του παιχνιδιού πρέπει να είναι φάουλ έξω από την περιοχή γιατί αυτό γινόταν συνέχεια στο παιχνίδι».