Χιμένεθ: «Δείξαμε χαρακτήρα»

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν έβαλε κακό βαθμό στην απόδοση του Άρη στη Λιβαδειά και εξήγησε ότι οι επιστροφές παικτών είναι απαραίτητες για να παίξει η ομάδα του πιο επιθετικά.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Άρη αναφέρθηκε στην επιλογή του 3-5-2 λέγοντας ότι… «δυσκολευτήκαμε από τον δυνατό άνεμο κι ένα σύστημα που δεν είχαμε ξαναπαίξει (αλλά χρησιμοποιήσαμε) λόγω απουσιών. Η ομάδα βελτιώθηκε με την τετράδα και αλλαγές παικτών που δυστυχώς δεν μπορούν να παίξουν 90 λεπτά. Εγώ θεωρώ ότι η εικόνα της ομάδας δεν ήταν καθόλου κακή… Η ομάδα έδειξε χαρακτήρα. Βγάζουμε στο γήπεδο αυτό που έχουμε και μοιράζουμε τα αγωνιστικά λεπτά μεταξύ παικτών που πρέπει να αναρρώσουν και να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους».

Εκεί αναφέρθηκε στις σταδιακές επιστροφές των παικτών. «Με κάνει να ελπίζω η κατάσταση του Πέρεθ. Επίσης, με γεμίζει ελπίδα ότι ο Δώνης ανεβάζει ρυθμό αλλά ακόμα δεν μπορεί να παίζει 90 λεπτά. Ίσως ξεκινήσει στον αγώνα του Κυπέλλου με το Αιγάλεω. Δεν ήταν 100% έτοιμος για να το κάνει (σήμερα). Αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές θα είναι καθοριστικοί όταν έρθουν στο 100%. Ελπίζουμε ότι θα αρχίσουμε να ενσωματώνουμε ποδοσφαιριστές γιατί το πρόγραμμα είναι αρκετά πιεσμένο τις τελευταίες μέρες», είπε και ρωτήθηκε για την αμυντική λογική που είχε η ομάδα του. «Όταν θα έχουμε 100% έτοιμους και τους τρεις επιθετικούς, θα μπορούμε να παίξουμε πιο επιθετικά. Υπάρχουν και παίκτες που δεν μπορούν να παίξουν 90 λεπτά. Αυτό ονομάζεται διαχείριση».

Εκεί ρωτήθηκε για τον Ολίμπιου Μορουτσάν ο οποίος δεν πήρε λεπτό συμμετοχής. «Εχω πολλές ελπίδες και περιμένω πολλά από αυτόν. Πρέπει να μου το δείξει και στις προπονήσεις».