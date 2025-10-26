Ο Σφιντέρσκι στο 45'+5' έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Αστέρα Aktor.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε γκολ κόντρα στον Αστέρα Aktor στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 45'+3' ο Φερνάντεθ τράβηξε τον Σφιντέρσκι, ο Τζήλος δεν υπέδειξε κάτι, αλλά ο Παπαδόπουλος τον κάλεσε στο VAR κι έτσι δόθηκε η παράβαση.

Ο Πολωνός φορ στο 45'+5' εκτέλεσε το πέναλτι κι ευστόχησε για το 1-0. Ο 28χρονος Ισπανός ακραίος μπακ του Αστέρα να σημειωθεί ότι είχε κάνει δύο πέναλτι και στο ματς με τον ΠΑΟΚ στο 3-3 της Τρίπολης.

Δείτε το γκολ.