Παναθηναϊκός - Αστέρας Aktor: Ο Σφιντέρσκι με πέναλτι άνοιξε το σκορ
Ο Παναθηναϊκός βρήκε γκολ κόντρα στον Αστέρα Aktor στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
Στο 45'+3' ο Φερνάντεθ τράβηξε τον Σφιντέρσκι, ο Τζήλος δεν υπέδειξε κάτι, αλλά ο Παπαδόπουλος τον κάλεσε στο VAR κι έτσι δόθηκε η παράβαση.
Ο Πολωνός φορ στο 45'+5' εκτέλεσε το πέναλτι κι ευστόχησε για το 1-0. Ο 28χρονος Ισπανός ακραίος μπακ του Αστέρα να σημειωθεί ότι είχε κάνει δύο πέναλτι και στο ματς με τον ΠΑΟΚ στο 3-3 της Τρίπολης.
Δείτε το γκολ.
