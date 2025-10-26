Ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε ακόμη πιο ριζοσπαστικές αλλαγές στην 11αδα του Άρη για τον αγώνα (17:00) με τον Λεβαδειακό καθώς επέλεξε τριάδα στην άμυνα επαναφέροντας τον Λορέν Μορόν στην κορυφή της επίθεσης!

Ο Ισπανός τεχνικός επέμεινε στη διάταξη που δοκίμασε στο διάστημα της προετοιμασίας και την οποία μάλιστα θα παίξει για πρώτη φορά ο Άρης τη φετινή σεζόν. Ο Σωκράτης Διούδης παρέμεινε κάτω από τα δοκάρια. Μπροστά του είναι η τριάδα των στόπερ (Ροζ, Σούντμπεργκ και Άλβαρο). Ο Άλβαρο Τεχέρο είναι ο ένας full back ενώ στις προπονήσεις της εβδομάδας στον αντίστοιχο ρόλο δοκιμάστηκε ο Φρέντρικ Γένσεν!

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής βρίσκονται οι Μόντσου, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος και στην κορυφή της επίθεσης οι Λορέν Μορόν, Μιγκέλ Αλφαρελά.