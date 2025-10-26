Άρης: Με 3-5-2 η 11αδα απέναντι στον Λεβαδειακό
Ο Ισπανός τεχνικός επέμεινε στη διάταξη που δοκίμασε στο διάστημα της προετοιμασίας και την οποία μάλιστα θα παίξει για πρώτη φορά ο Άρης τη φετινή σεζόν. Ο Σωκράτης Διούδης παρέμεινε κάτω από τα δοκάρια. Μπροστά του είναι η τριάδα των στόπερ (Ροζ, Σούντμπεργκ και Άλβαρο). Ο Άλβαρο Τεχέρο είναι ο ένας full back ενώ στις προπονήσεις της εβδομάδας στον αντίστοιχο ρόλο δοκιμάστηκε ο Φρέντρικ Γένσεν!
Στον άξονα της μεσαίας γραμμής βρίσκονται οι Μόντσου, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος και στην κορυφή της επίθεσης οι Λορέν Μορόν, Μιγκέλ Αλφαρελά.
