Πάντοβιτς: «Είμαστε ο Παναθηναϊκός και πρέπει να σκοράρουμε περισσότερα γκολ»

Ο Μίλος Πάντοβιτς μίλησε για τον επιπρόσθετο λόγο που είχε για να χαρεί για την πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ, την ανάγκη να σταματήσει η κακή αυτή... συνήθεια που έχει ο Παναθηναϊκός και την εύκολη προσαρμογή του.

Ο Μίλος Πάντοβιτς παραχώρησε την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη για τις ανάγκες του MatchDay Mag του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague με τον Αστέρα Aktor (26/10-17:30).

Ο Σέρβος επιθετικός μίλησε για την χαρά του να συνεργαστεί με τον Ράφα Μπενίτεθ όντας και φίλαθλος της Λίβερπουλ. Τόνισε πως μαζί με κείνον θα πρέπει η ομάδα να δουλέψει για να σταματήσει να τις συμβαίνει αυτό το πράγμα που προηγείται και δεν κερδίζει τα ματς λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε Παναθηναϊκός και πρέπει να σκοράρουμε περισσότερα γκολ».

Ο ίδιος εξήγησε πως θεωρεί ότι εκείνος και οι συμπαίκτες του δουλεύουν πολύ σκληρά και τα αποτελέσματα τους αδικούν μοιράζοντας την ευθύνη αυτών μεταξύ της απόδοσης, αλλά και της τύχης.

Όσον αφορά την προσαρμογή τόνισε πως αυτή ήταν αρκετά εύκολη λόγω και των υπόλοιπων παικτών που βρίσκονται στο κλαμπ και μιλούν την ίδια γλώσσα (Τζούριτσιτς, Μλαντένοβιτς, Τσέριν και Γεντβάι) ενώ μίλησε και για τις συνήθειές του εκτός γηπέδου.

Η συνέντευξη του Πάντοβιτς

Έπειτα από μια δύσκολη περίοδο, η ομάδα κάνει επανεκκίνηση. Νιώθεις ότι είναι μια ευκαιρία για όλους σας για να πραγματοποιήσετε μια νέα αρχή;

«Ναι, φυσικά! Είχαμε μια δύσκολη περίοδο πίσω μας. Και τώρα είναι η ευκαιρία για να κάνουμε ένα restart με τον νέο μας κόουτς. Βεβαίως, όλοι μας θέλουμε πολύ να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας και να διορθώσουμε όσα πρέπει. Όσα μας οδήγησαν σε απώλειες βαθμών, ώστε να πανηγυρίσουμε νίκες. Θέλουμε βήμα-βήμα να αρχίσουμε να χτίζουμε ένα νικηφόρο σερί. Ελπίζω, από εδώ και πέρα, με τη νέα ενέργεια, το νέο σύστημα, τα νέα πράγματα που θα φέρει ο νέος κόουτς, να πάνε όλα καλύτερα για την ομάδα μας».

Ερχόμενος στον Παναθηναϊκό το περασμένο καλοκαίρι ήταν διαφορετικά τα δεδομένα, αλλά τώρα θα έχεις το προνόμιο να προπονείσαι υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ. Πώς αισθάνεσαι;

«Δεδομένου ότι είμαι και οπαδός της Λίβερπουλ είναι ακόμα μεγαλύτερη η χαρά (γέλια). Ήμουν τριών ετών όταν κέρδισε το Champions League! Για μένα είναι μεγάλη τιμή να δουλέψω μαζί του. Όλοι στην ομάδα είχαμε ανυπομονησία για να ξεκινήσουμε τις προπονήσεις με τον νέο κόουτς. Τώρα πρέπει να προσαρμοστούμε στο νέο σύστημα, σε ό,τι καινούργιο θα φέρει. Έχει τεράστια εμπειρία. Έχει κοουτσάρει μεγάλες ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Λίβερπουλ, η Τσέλσι, η Νάπολι, η Ίντερ. Έχει μια καταπληκτική καριέρα. Σίγουρα θα φέρει κάτι νέο στον σύλλογο. Οπότε όλοι μας ανυπομονούμε για την επόμενη ημέρα…»

Η ομάδα προέρχεται από δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα με τον Άρη και τη Φέγενορντ έχοντας όμως παρουσιάσει καλή εικόνα σε ένα μεγάλο διάστημα και των δύο αγώνων. Πού αποδίδεις τις «νεκρές» περιόδους μέσα στο παιχνίδι που στοιχίζουν βαθμούς; Τι πρέπει να κάνει η ομάδα για να το αλλάξει;

«Έχουμε καλά στοιχεία στο παιχνίδι μας. Σχεδόν σε κάθε ματς παίζουμε πολύ καλά ιδίως στο πρώτο ημίχρονο. Πετυχαίνουμε γκολ, παίρνουμε προβάδισμα αλλά στη συνέχεια είμαστε πιο παθητικοί και δεχόμαστε γκολ. Δεν τελειώνουμε τα ματς όταν έχουμε τις ευκαιρίες. Πρέπει να τελειώνουμε τα παιχνίδια από νωρίς. Μπορούμε! Το έχουμε δείξει με την απόδοσή μας ότι έχουμε τις ευκαιρίες για να κλειδώσουμε τους τρεις βαθμούς. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να σκοράρουμε δύο και τρία γκολ όταν δημιουργούμε τις ευκαιρίες. Και όλα θα γίνουν πιο εύκολα. Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε περισσότερη ένταση και ρυθμό στο παιχνίδι μας».

Πώς εξηγείς το γεγονός ότι σε πολλά ματς η ομάδα προηγείται στο σκορ αλλά στη συνέχεια δέχεται γκολ; Συνέβη με τον Λεβαδειακό, την Κηφισιά, τον Ολυμπιακό, την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, τον Άρη και τη Φέγενορντ;

«Υπάρχουν πράγματα στο ποδόσφαιρο που δεν πάνε πάντοτε βάσει σχεδίου. Εμείς θέλουμε να κερδίζουμε. Θέλουμε πολύ τους τρεις βαθμούς. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε να κυνηγάμε το γκολ. Είμαστε Παναθηναϊκός και πρέπει να σκοράρουμε περισσότερα γκολ. Δεν πρέπει να αρκούμαστε στο 1-0. Πρέπει πάντα να προσπαθούμε να σκοράρουμε περισσότερα γκολ. Δυστυχώς όμως, κάποιες φορές έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και αυτή την περίοδο είχαμε και κακή τύχη. Σε αρκετά ματς είχαμε το 1-0 αλλά ο αντίπαλος είτε ισοφάρισε, είτε μας νίκησε. Θα το δουλέψουμε στην προπόνηση με τον νέο μας προπονητή για να βελτιωθούμε και να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη».

Αναφέρθηκες στα καλά διαστήματα που έχει ο Παναθηναϊκός. Συγκρίνοντας την απόδοση της ομάδας και την ποιότητα που διαθέτει, με τη βαθμολογική συγκομιδή, θεωρείς ότι έχετε αδικήσει τους εαυτούς σας;

«Σίγουρα! Αξίζουμε περισσότερα. Είμαστε καλύτεροι από αυτό που έχουμε πάρει. Μόνο οι παίκτες, το προπονητικό επιτελείο και οι άνθρωποι της ομάδας ξέρουν πώς προπονούμαστε, πόσες ώρες περνάμε μαζί, πόση σκληρή δουλειά γίνεται. Αλλά δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Μερικές φορές είναι καλό και δίκαιο. Άλλες φορές είναι κακό και άδικο. Πρέπει να έχεις και λίγη τύχη σε κάποια παιχνίδια. Κάτι που εμείς δεν είχαμε…»

Ακολουθεί μια επικίνδυνη αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης. Τι γνώμη έχεις σχηματίσει για τον αντίπαλό σας και τι παιχνίδι περιμένεις;

«Έχουμε μιλήσει για τον αντίπαλό μας και είμαστε έτοιμοι. Θα είναι δύσκολο ματς. Είναι από τα παιχνίδια που περιμένουν πίσω, κλείνονται και πρέπει να τους διασπάσεις. Θα είναι σκληρό παιχνίδι, αλλά αν παίξουμε όπως ξέρουμε, νομίζω ότι μπορούμε να το πάρουμε. Είμαστε καλύτερη ομάδα, αλλά πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο».

Ήσουν μια απ’ τις τελευταίες μεταγραφικές προσθήκες στην ομάδα. Πώς αισθάνεσαι στον Παναθηναϊκό;

«Καταπληκτικά! Από την πρώτη στιγμή το ένιωσα. Είμαι πολύ καλά εδώ και νιώθω μεγάλη τιμή που είμαι μέλος του Παναθηναϊκού, που έχω αυτούς τους συμπαίκτες κι αυτόν τον προπονητή».

Πώς ήταν η προσαρμογή σου στο νέο περιβάλλον;

«Ήταν εύκολη. Με βοήθησαν πολύ και οι τέσσερις παίκτες (Τζούριτσιτς, Μλαντένοβιτς, Τσέριν και Γεντβάι) που μιλούν την ίδια γλώσσα. Έκαναν πιο εύκολη την προσαρμογή μου. Όλα πηγαίνουν καλά για να είμαι ειλικρινής. Όλοι μέσα στην ομάδα με αγκάλιασαν και έκαναν τα πάντα για να με βοηθήσουν».

Πέραν του νέου περιβάλλοντος και της έλευσης σε μια νέα χώρα, δεν είναι πάντοτε εύκολο να βρεις ρυθμό προερχόμενος απ’ τον πάγκο. Νιώθεις ότι αγωνιστικά προσαρμόζεσαι σταδιακά στα δεδομένα της ομάδας;

«Πράγματι, μερικές φορές είναι δύσκολο να μπεις σε ένα ματς στα τελευταία λεπτά όταν το σκορ είναι 1-1 ή 1-0. Αλλά πάντα προσπαθώ να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα να πάρει τους τρεις βαθμούς. Είμαι εδώ, περιμένω την ευκαιρία μου, και όταν έρθει, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ».

Ποιοι είναι οι στόχοι σου με τον Παναθηναϊκό;

«Ήρθα στον Παναθηναϊκό για να κερδίσω τίτλους, για να παίξω στην Ευρώπη και φυσικά για να κληθώ στην εθνική ομάδα αν το αξίζω κι αν το κρίνει ο προπονητής…»

Πώς είναι η ζωή στην Αθήνα;

«Μου αρέσει πολύ! Είναι παρόμοια με το Βελιγράδι. Οι άνθρωποι έχουν παρόμοια νοοτροπία με εμάς στη Σερβία. Γι’ αυτό και νιώθω ότι μου είναι εύκολο να προσαρμοστώ στη ζωή στην Αθήνα».

Πώς περνάς τον χρόνο σου; Τι σου αρέσει να κάνεις;

«Έχουμε βαρύ πρόγραμμα αυτή την περίοδο. Παίζουμε σχεδόν κάθε τρεις μέρες, άρα δεν υπάρχει χρόνος. Όταν όμως έχω ρεπό, θα περάσω τον χρόνο μου με την σύντροφό μου. Θα πάμε για φαγητό ή για καφέ. Μου αρέσει να πίνω καφέ! Κάποιες φορές πηγαίνω για καφέ και με συμπαίκτες μου, κι αυτό είναι. Δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο. Σπίτι, προπόνηση! Συνήθως, περνάω τη μισή μέρα στο σπίτι για να ξεκουραστώ καλά».