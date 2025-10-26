Η πρώτη ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ ως προπονητής του Παναθηναϊκού και η ατάκα του στην παρουσίαση που δείχνει μία κατεύθυνση.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σήμερα τον Αστέρα Aktor στην Λεωφόρο (17:30-Cosmote Sport 1) για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και θέλει να ξεκινήσει με νίκη στην εποχή του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός τεχνικός παρουσιάστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10) από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της ομάδα, Γιάννη Αλαφούζο σε μία εκδήλωση που έγινε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας και πλέον έχοντας κάνει δύο προπονήσεις με τους νέους του ποδοσφαιριστές είναι έτοιμος να κάνει το ντεμπούτο του κόντρα στους Αρκάδες.

Ο 65χρονος προπονητής δεν μπορεί να υπολογίζει στους εδώ και καιρό απόντες Ντέσερς, Πελίστρι και Μπόκο, αλλά και στον Μπακασέτα, ο οποίος διαπιστώθηκε με τις εξετάσεις που έγιναν πως έχει υποστεί θλάση και δεν θα αγωνιστεί ξανά μέχρι το διάλειμμα των εθνικών ομάδων.

Από την πλευρά του ο Αστέρας Aktor του Κρις Κόουλμαν δεν θα έχει τους Τσιντώτα και Αλάγκμπε.

Η ατάκα για την πρώτη ενδεκάδα και μία πιθανή έκδοσή της

Ο Ράφα Μπενίτεθ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για τα πλάνα του για το σημερινό παιχνίδι με τον Αστέρα Aktor όταν του έγινε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της χθεσινής παρουσίασης.

Το μόνο που σημείωσε ο Μαδριλένος προπονητής ήταν πως σίγουρα δεν θα προβεί σε πολλές αλλαγές, κάτι που είναι λογικό ως έναν βαθμό, αφού μία τέτοια κίνηση θα μπορούσε να διαταράξει την χημεία που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των παικτών που θεωρούνται αυτή τη στιγμή βασικοί.

Η ατάκα του αυτή έδωσε μία ιδέα για το ποιους παίκτες θα μπορούσαμε να δούμε στο αρχικό σχήμα κόντρα στους Αρκάδες διατηρώντας βέβαια κάποιες επιφυλάξεις, αφού μιλάμε για την πρώτη ενδεκάδα ενός προπονητή που έχει με την ομάδα μόλις δύο προπονήσεις.

Κάτω από την εστία είναι πιθανό να δούμε τον Λαφόν. Στην άμυνα οι δύο κεντρικοί αμυντικοί αναμένεται να είναι οι Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά ενώ στα άκρα της άμυνας οι Κυριακόπουλος και Καλάμπρια.

Στην μεσαία γραμμή ο Τσιριβέγια αναμένεται να επιστρέψει στο «6», ο Τσέριν θα μείνει στο «8», αφού δύσκολα θα παρθεί το ρίσκο να ξεκινήσει ο Ρενάτο ενώ στο «10» η θέση παίζεται ανάμεσα στους Τζούρισιτς, Τετέ και Ταμπόρδα, μετά την απώλεια του Μπακασέτα.

Αντίστοιχα για τις θέσεις των εξτρέμ υπάρχουν οι επιλογές των Ζαρουρί, Τζούρισιτς και Τετέ οπότε θα εξαρτηθεί το ποιο θα βρεθούν εκεί και από το ποιος θα είναι τελικά ο επιτελικός μέσος.

Στην κορυφή της επίθεσης θα ξεκινήσει ο Σφιντέρσκι. Μην ξεχνάμε ότι έρχεται το ματς του Κυπέλλου με τον Ατρόμητο, οπότε οποιαδήποτε σκέψη για ροτέισον μπορεί πολύ ευκολότερα και με μικρότερο ρίσκο να υλοποιηθεί εκει.