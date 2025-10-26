Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (26/10) στο Gazzetta
Sportday: «Μολών Λαβέ!» για το σημερινό ντέρμπι και αυτά που θα διεκδικήσουν οι δύο «μονομάχοι»
Livesport: «Αναγεννηση του Παναθηναϊκού», με την άφιξη Μπενίτεθ στο πάγκο. «Σύγκρουση δύο κόσμων», ο σημερινός αγώνας, με τον Ολυμπιακό να θέλει να βγάλει αντίδραση μετά τη Μπαρτσελόνα και η ΑΕΚ να θέλει να συνεχίσει το καλό σερί μετά την νίκη επί της Αμπερντίν.
Φως των σπορ: «Ώρα νίκης», η σημερινή για τους ερυθρόλευκους. «Όπως παλιά», η ΑΕΛ που επέστρεψε στις νίκες στη μεγάλη κατηγορία.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Κάτι ψήνει ο Μέντι» για τον σημερινό αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ
Ώρα των σπορ: «Με πίστη μυαλό και ψυχή» πρέπει να εμφανιστεί η «Ένωση» στο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό.
