Ράσταβατς: «Έχω συνεχή επαφή με τον πρόεδρο, ως τώρα έχουμε πλήρη υποστήριξη»

Οι δηλώσεις του Ράσταβατς στη συνέντευξη Τύπου μετά τη βαριά ήττα του ΟΦΗ από τον Ατρόμητο στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Τα «σύννεφα» επέστρεψαν πάνω από τον ΟΦΗ. Μετά την Κηφισιά η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς έχασε κι από τον Ατρόμητο με 3-1, στη δεύτερη διαδοχική ήττα της με ανατροπή μετά από το ματς με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Ομιλίτες αποδοκίμασαν την ομάδα και φώναξαν υβριστικά συνθήματα τόσο για τον Νίκο Νταμπίζα, όσο και για τον Μίλαν Ράσταβατς, ο οποίος όπως αναφέραμε βρίσκεται σε επισφαλή θέση και μένει να δούμε αν θα υπάρξουν εξελίξεις τις επόμενες ώρες.

Ο Σέρβος τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε ξεκαθάρισε πως δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο της παραίτηση κι αναφέρθηκε στην επαφή του με τον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ, Μιχάλη Μπούση.

H συνέντευξη Τύπου του Ράσταβατς

«Ο Ατρόμητος ήταν καλύτερος σήμερα και κέρδισε δίκαια με βάση την εικόνα του αγώνα. Τα τρία από τα γκολ που δεχθήκαμε ήταν οφσάιντ και με βάση το νέο κανονισμό η φάση εξελίσσεται μέχρι το τέλος. Είμαστε σε μια αρνητική φάση όπου κάποια συνηθισμένα πράγματα, δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Σε αυτο το παιχνίδι είχαμε ευκαιρίες και στο 1-0 και στο 1-1 για να σκοράρουμε. Κάποια από τα γκολ που δεχθήκαμε προήλθαν από το κέντρο της άμυνας.

Η μόνη θεραπεία είναι οι νίκες. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να κάνουμε νίκες, δεν θα έρθει η αλλαγή της κατάστασης αν αλλάξουμε τις προπονήσεις ή τον τρόπο παιχνιδιού. Πρέπει να είμαστε σε θέση να σταθεροποιηθούμε, είχαμε κάποιες συνθήκες όπως οι τραυματισμοί και οι αποβολές και πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Πρέπει να καταλάβετε την πίεση που νιώθουν οι παίκτες, ήθελαν να κερδίσουν όμως δεν είναι χαλαροί με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Πήγα στα αποδυτήρια και είπα στους παίκτες οτι ειμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια και την ιδέα που κατέθεσαν. Το παιχνίδι είχε μεγάλο αριθμό λαθώς και όχι με την ταχύτητα που θέλουμε, κάτι που δεν συνέβη σήμερα.

Δεν είναι φυσιολογικός ο αριθμός των γκολ που έχουμε δεχτεί, είναι πολλά. Είναι όμως πολλά διαφορετικά παιχνίδια που μπορούμε να μιλήσουμε.

Έχουμε μια καλή βάση από την περσινή χρονιά. Λείπει ένας κεντρικός αμυντικός που ήταν από τους πιο σημαντικούς παίκτες μας και δεν είναι πολύ εύκολο ν’ αναπληρωθεί το κενό του. Για τους παίκτες που ήρθαν ως μεταγραφές, είχαμε ένα πρόβλημα. Οι περισσότεροι ήρθαν προς το τέλος της προετοιμασίας, ήταν ένα πρόβλημα για εμάς και θέλουν χρόνο για να προσαρμοστούν. Τους χρειαζόμασταν αμέσως αλλά ήθελαν κάποιον χρόνο και δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε που ήταν σε αυτό το επίπεδο της φυσικής κατάστασης.

Πρώτα από όλα, οι φίλαθλοι θέλουν να κρίνουν ότι έχει ως συμβεί. Η δική μου προσέγγιση είναι πως πιστεύω στο μέλλον μας. Εφόσον είχαμε μια περίοδος που ήταν επιτυχής, ακόμα πιστεύω πως μπορούμε να επιστρέψουμε σε αυτήν την συνθήκη.

Η κατάσταση κάποιων ποδοσφαιριστών εξαρτάται από το ποιο πρωτάθλημα έρχονται, σε ποιο επίπεδο βρίσκονται και πως θα προσαρμοστούν.

Έχω συνεχή επαφή με τον πρόεδρο της ομάδας, συζητάμε για τα πάντα με την ομάδα και ως τώρα έχουμε την πλήρη υποστήριξη του.

Στην θέση “10” πέρυσι έπαιζε ο Φούντας, το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν τραυματίας και η ιδέα που είχαμε ήταν εκτός από εκείνον, να χρησιμοποιείται και ο Νέιρα. Ένας παίκτης με την δική του ποιότητα για να βρεθεί, είναι πολύ δύσκολο και δεν έχουμε το μπάτζετ».