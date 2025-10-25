Κοντούρης: «Όνειρο ζωής το γκολ με την ομάδα που αγαπώ, είμαστε στο πλευρό του Αγκίρε»

Οι δηλώσεις του Σωτήρη Κοντούρη στην κάμερα της Cosmote TV για το πρώτο του γκολ με τον Παναιτωλικό και η στήριξη στον Χόρχε Αγκίρε.

Μπορεί ο Παναιτωλικός να μην νίκησε στη Νεάπολη, καθώς έμεινε στην ισοπαλία με την Κηφισιά, όμως αυτό το ματς θα μείνει αξέχαστο για τον Σωτήρη Κοντούρη. Ο νεαρός χαφ ισοφάρισε με απίστευτο σουτ και πέτυχε το πρώτο του γκολ με τον Τίτορμο στο στήθος.

Ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων χαφ, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV για αυτή την ξεχωριστή στιγμή και εξέφρασε τη στήριξη τη δική του αλλά και όλης της ομάδας στον Χόρχε Αγκίρε για ο χαμένο πέναλτι.

Οι δηλώσεις του Σωτήρη Κοντούρη

«Ήταν για μένα ένα όνειρο ζωής. Το περίμενα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό για μένα. Θα ήταν μεγαλύτερη η χαρά αν φεύγαμε με τους τρεις πόντους. Δεν τα καταφέραμε. Είμαστε στεναχωρημένοι αλλά κοιτάμε το παιχνίδι με την Σύρο.

Ήταν το πρώτο μου γκολ με τον Παναιτωλικό. Είμαι από πολύ μικρός στις ακαδημίες. Ήταν το πρώτο βήμα, να σκοράρω με την ομάδα που αγαπώ. Προχωράμε, νέα μέρα, νέοι στόχοι.

Μπορεί να συμβεί στον καθένα αυτό που συνέβη στον Αγκίρε. Είναι σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Δεν θα πέσει κανείς πάνω του να τον φάει. Κοιτάμε τι δεν κάναμε καλά. Δεν είναι ο λόγος ο Χόρχε και ο κάθε Χόρχε. Είμαστε στο πλευρό του, είμαστε οικογένεια».