Ο Κοντούρης ισοφάρισε σε 1-1 στο 37ο λεπτό του αγώνα του Παναιτωλικού κόντρα την Κηφισιά, με φανταστικό σουτ.

Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Κηφισιάς με τον Παναιτωλικό στη Νεάπολη είχε δυο φοβερά γκολ, όμως οι δυο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο προηγήθηκε στο 19ο λεπτό με τον Πόμπο και το σύνολο του Γιάννη Αναστασίου ισοφάρισε στο 37'.

Ο Σωτήρης Κοντούρης εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά, από απομάκρυνση η μπάλα έφτασε εκ νέου σε αυτόν κι ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων χαφ με φοβερό σουτ από πλάγια θέση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ραμίρεζ για το 1-1.