Μπορεί Κηφισιά και Παναιτωλικός να μην πήραν τρίποντο στο μεταξύ τους ματς, όμως στη Νεάπολη υπήρχε μια σημαντική «νίκη» στην εξέδρα.

Η Κηφισιά έδωσε το πρώτο της παιχνίδι στη νέα της «Σουπερλιγκάτη» έδρα, καθώς υποδέχτηκε τον Παναιτωλικό στη Νεάπολη, με τις δυο ομάδες να παίρνουν από ένα βαθμό και το αποτέλεσμα να κρίνεται σε... θρίλερ με χαμένο πέναλτι στις καθυστερήσεις.

Η μεγάλη «νίκη» ήταν στην εξέδρα με την υπέροχη εικόνα που δημιούργησαν οι φίλοι των δυο ομάδων. Από τη μια οι γηπεδούχοι είχαν νεαρά παιδιά και οικογένειες, ενώ από την πλευρά τους τα Καναρίνια είχαν περισσότερους από 300 φιλάθλους που δημιούργησαν παλμό Αγρινίου, ενώ σε μεγάλο βαθμό έλειψαν τα υβριστικά συνθήματα από τις δυο πλευρές, οι οποίες στήριξαν την ομάδα τους.

Μάλιστα οι Αγρινιώτες εκτός από τη δυναμική τους παρουσία στο φινάλε στήριξαν τον «μοιραίο» Χόρχε Αγκίρε, ο οποίος έχασε το πέναλτι.

Αξιοσημείωτο το υψηλό επίπεδο φιλοξενίας που παρείχε η Κηφισιά τόσο για τους ανθρώπους του Παναιτωλικού, όσο και στους φιλοξενούμενους φιλάθλους, οι οποίοι προσήλθαν και αποχώρησαν από τη Νίκαια χωρίς πρόβλημα, έχοντας από την πλευρά τους άψογη συμπεριφορά.

Η Κηφισιά όπως έκανε στα ματς με Παναθηναϊκό, Άρη και ΑΕΚ έδωσε εισιτήρια στους Αγρινιώτες, κάτι που σκοπεύει να κάνει σε κάθε παιχνίδι, εφόσον υπάρχει πάντα η σχετική έγκριση των Αρχών και πρόθεση είναι να έχουμε ανάλογες εικόνες στη Νεάπολη και στα επόμενα εντός έδρας ματς του κλαμπ των Βορείων Προαστίων.