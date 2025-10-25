Περίπου 300 φίλου του Παναιτωλικού έδωσαν το παρών στο γήπεδο της Νεάπολης για να στηρίξουν την ομάδα τους κόντρα στον Παναιτωλικό.

Όπως αναμενόταν, ο Παναιτωλικός έχει τον κόσμο του στο πλευρό του στην εκτός έδρας αναμέντρηση με την Κηφισιά στη Νεάπολη, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Περίπου 300 φίλοι των Καναρινιών έδωσαν δυναμικό παρών στη Νίκαια και δημιούργησαν κλίμα... Αγρινίου, ώστε να στηρίξουν τους παίκτες του Γιάννη Αναστασίου.