Ο 21χρονος φορ σκόραρε στο 10' και στο 14', με τα τέρματα του να μη μετράνε ένα η τριάδα «έκλεισε» στο 61'. Μετά από αδράνεια της άμυνας ο Τσαντίλας πλάσαρε τον Χριστογεώργο, όμως το γκολ του δεν μέτρησε για οφσάιντ.