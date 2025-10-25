ΟΦΗ -Ατρόμητος: O Τσαντίλας έκανε... χατ τρικ με γκολ οφσάιντ (vid)
Ο 21χρονος επιθετικός του Ατρομήτου, Παναγιώτης Τσαντίλας, έστειλε τρεις φορές την μπάλα στα δίχτυα του ΟΦΗ, όμως και τα τρία γκολ του ακυρώθηκαν για οφσάιντ.
Σπάνια ατυχία για τον Παναγιώτη Τσαντίλα. Ο νεαρός επιθετικός του Ατρομήτου έστειλε τρεις φορές την μπάλα στα δίχτυα του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, όμως και τα τρία γκολ ακυρώθηκαν για οφσάιντ!
Ο 21χρονος φορ σκόραρε στο 10' και στο 14', με τα τέρματα του να μη μετράνε ένα η τριάδα «έκλεισε» στο 61'. Μετά από αδράνεια της άμυνας ο Τσαντίλας πλάσαρε τον Χριστογεώργο, όμως το γκολ του δεν μέτρησε για οφσάιντ.
