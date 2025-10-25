ΟΦΗ -Ατρόμητος: Πρόβλημα με το ημιαυτόματο, μπήκαν γραμμές για να μετρήσει το γκολ του Καραμάνη
Το τέταρτο «χτύπημα» του Ατρομήτου ήταν και φαρμακερό για τον ΟΦΗ! Μετά από τα τρία γκολ του Τσαντίλα, τα οποία ακυρώθηκαν ως οφσάιντ, ο Καραμάνης βρήκε δίχτυα με πλασέ σε κενή εστία έπειτα από γύρισμα του Οζέγκοβιτς, όμως σε πρώτο χρόνο σηκώθηκε σημαιάκι για οφσάιντ.
Μετά από καθυστέρηση περίπου τεσσάρων λεπτών το γκολ μέτρησε κανονικά κι όπως μετέφερε η Cosmote TV για να μετρήσει το γκολ μπήκαν χειροκίνητα γραμμές, καθώς προέκυψε πρόβλημα με το ημιαυτόματο οφσάιντ!
