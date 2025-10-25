Σύμφωνα με το συνδρομητικό προέκυψε πρόβλημα με το ημιαυτόματο οφσάιντ και για να μετρήσει το γκολ της ανατροπής του Ατρομήτου επί του ΟΦΗ.

Το τέταρτο «χτύπημα» του Ατρομήτου ήταν και φαρμακερό για τον ΟΦΗ! Μετά από τα τρία γκολ του Τσαντίλα, τα οποία ακυρώθηκαν ως οφσάιντ, ο Καραμάνης βρήκε δίχτυα με πλασέ σε κενή εστία έπειτα από γύρισμα του Οζέγκοβιτς, όμως σε πρώτο χρόνο σηκώθηκε σημαιάκι για οφσάιντ.

Μετά από καθυστέρηση περίπου τεσσάρων λεπτών το γκολ μέτρησε κανονικά κι όπως μετέφερε η Cosmote TV για να μετρήσει το γκολ μπήκαν χειροκίνητα γραμμές, καθώς προέκυψε πρόβλημα με το ημιαυτόματο οφσάιντ!