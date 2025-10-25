Ο Σενγκέλια έχασε απίθανη ευκαιρία για να κάνει το ΟΦΗ - Ατρόμητος 2-1.

Ο ΟΦΗ στο 41' άγγιξε το 2-1 κόντρα στον Ατρόμητο, αλλά ο Σενγέλια έχασε την ευκαιρία της χρονιάς.

Ο Νέιρα έκανε την κάθετη στον Σαλσίδο, αυτός γύρισε από αριστερά και ο Σενγκέλια σε κενή εστία έστειλε τη μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι!

Δείτε τη φάση