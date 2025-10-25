ΟΦΗ - Ατρόμητος: Την ευκαιρία της χρονιάς έχασε ο Σενγκέλια
Ο Σενγκέλια έχασε απίθανη ευκαιρία για να κάνει το ΟΦΗ - Ατρόμητος 2-1.
Ο ΟΦΗ στο 41' άγγιξε το 2-1 κόντρα στον Ατρόμητο, αλλά ο Σενγέλια έχασε την ευκαιρία της χρονιάς.
Ο Νέιρα έκανε την κάθετη στον Σαλσίδο, αυτός γύρισε από αριστερά και ο Σενγκέλια σε κενή εστία έστειλε τη μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι!
Δείτε τη φάση
Δείτε ΕπίσηςΟΦΗ - Ατρόμητος: Ο Σαλσίδο άνοιξε το σκορ
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.