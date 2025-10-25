ΟΦΗ - Ατρόμητος: Ο Τσαντίλας βρήκε δίχτυα δύο φορές μέσα σε τέσσερα λεπτά, αλλά και τις δύο ήταν σε θέση οφσάιντ
Ο Τσαντίλας στο 10' με πλασέ μετά από πάσα του Μπάκου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ΟΦΗ, όμως το σημαιάκι του βοηθού σηκώθηκε για οφσάιντ, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε στη συνέχεια και το VAR.
Τέσσερα λεπτά αργότερα ξανά μετά από πάσα του Μπάκου, ο Τσαντίλας σκόραρε, αλλά και πάλι το τέρμα δεν μέτρησε καθώς ο βοηθός σήκωσε το σημαιάκι του για οφσάιντ. Το VAR επιβεβαίωσε και σε αυτήν την περίπτωση ότι ο σκόρερ του Ατρόμητου ήταν εκτεθειμένος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.