Στο 10' και στο 14' ο Ατρόμητος βρήκε δίχτυα με τον Τσαντίλα, αλλά κανένα από τα γκολ δεν μέτρησε καθώς βρισκόταν σε θέση οφσάιντ.

Ο Τσαντίλας στο 10' με πλασέ μετά από πάσα του Μπάκου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ΟΦΗ, όμως το σημαιάκι του βοηθού σηκώθηκε για οφσάιντ, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε στη συνέχεια και το VAR.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ξανά μετά από πάσα του Μπάκου, ο Τσαντίλας σκόραρε, αλλά και πάλι το τέρμα δεν μέτρησε καθώς ο βοηθός σήκωσε το σημαιάκι του για οφσάιντ. Το VAR επιβεβαίωσε και σε αυτήν την περίπτωση ότι ο σκόρερ του Ατρόμητου ήταν εκτεθειμένος.