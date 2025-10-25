Ο τεχνικός του Παναιτωλικού Γιάννης Αναστασίου τα είχε με τον εαυτό του για το χαμένο πέναλτι κόντρα στην Κηφισιά.

Με τον εαυτό του τα έβαλε ο Γιάννης Αναστασίου.

Ο τεχνικός του Παναιτωλικού ήταν πικραμένος με το χαμένο πέναλτι στο φινάλε του αγώνα με την Κηφισιά και μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV είπε ότι επιθυμία του ήταν ν' αναλάβει την εκτέλεση ο Άλεξιτς, αλλά δεν πήρε την απόφαση. Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αναστασίου:

«Είμαι απογοητευμένος από τον εαυτό μου. Ήθελα να χτυπήσει ο Άλεξιτς το πέναλτι, κατηγορώ τον εαυτό μου που δεν πήρα την απόφαση να το χτυπήσει αυτός. Με δεδομένο ότι ήταν ο Χόρχε στο γήπεδο, που είναι ο βασικός μας εκτελεστής.

Η ομάδα έχει θέληση, πάθος, πίστη. Σιγά-σιγά ωριμάζουμε, κάνουμε βήματα. Ορισμένες φορές βάζουμε τον εαυτό μας σε πίεση, σε αχρείαστες στιγμές.

Αν κάποιος μου έλεγε ερχόμενος στον Παναιτωλικό ότι θα είχα τέσσερις βαθμούς σε αυτά τα δύο ματς θα τους έπαιρνα. Θα μπορούσαμε να είχαμε έξι, συνεχίζουμε».