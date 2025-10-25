Τι εννοούσε ο Αλαφούζος με το «θα τα πούμε σε δύο εβδομάδες»

Ο Γιάννης Αλαφούζος αποκάλυψε πως τις επόμενες εβδομάδες θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

Μετά από περίπου 9 χρόνια, ο Γιάννης Αλαφούζος βρέθηκε το Σάββατο το μεσημέρι μπροστά στις κάμερες σε μία συνέντευξη Τύπου, προκειμένου να παρουσιάσει τον Ράφα Μπενίτεθ. Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, τουλάχιστον από σεβασμό στο μέγεθος του Ισπανού τεχνικού, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ απέφυγε να δεχθεί ερωτήσεις, καθώς όλο το βάρος θα έπεφτε εκεί...

Όπως είπε όμως, στις επόμενες μία με δύο εβδομάδες, έχει αποφασίσει να παραχωρήσει μία συνέντευξη Τύπου στην οποία θα τοποθετηθεί για το παρελθόν και το παρόν της ομάδας, συμπληρώνοντας πως το μέλλον ανήκει στον Παναθηναϊκό.

Τι θα πει ο Αλαφούζος

Φυσικά, μετά την γνωστοποίηση της πρόθεσης του Γιάννη Αλαφούζου να δώσει συνέντευξη Τύπου και να δεχθεί ερωτήσεις σχετικά με τον Παναθηναϊκό, όλοι ψάχνουν να βρουν τι θα πει, με τα σενάρια στα social media να δίνουν και να παίρνουν.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα κάνει μία αναδρομή στα τελευταία χρόνια της ομάδας, στην αγωνιστική της πορεία, αλλά και στις επιλογές που έχουν γίνει στους προπονητές.

Παράλληλα, θα αναφερθεί και στην ανέγερση του νέου γηπέδου της ομάδας στον Βοτανικό που θα παίξει σημαντικό ρόλο στην αναγέννηση του «τριφυλλιού»