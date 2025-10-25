Ο Ράφα Μπενίτεθ ξάφνιασε τους πάντες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου λέγοντας ότι έχει μαζί στο σταφ έναν που λέγεται «Ιησούς», απαντώντας σε ερώτημα για τη δυσαρέσκεια του κόσμου. Το Gazzetta σας «μεταφράζει» αυτή τη δήλωση και σας παρουσιάζει τον Χεσούς Γκαρθία Βαγιέχο.

«Να ξέρετε πως μέσα στο σταφ έχω κάποιον που λέγεται Ιησούς», ήταν η πρώτη ατάκα του Ράφα Μπενίτεθ κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του ως νέος προπονητής του Παναθηναϊκού , ξαφνιάζοντας τους πάντες.

Ο 65χρονος τεχνικός αστειεύτηκε στην ερώτηση σχετικά με τη δυσαρέσκεια του κόσμου του «τριφυλλιού» και αναφέρθηκε σε ένα μέλος του σταφ που τον έχει ακολουθήσει στην Ελλάδα για τη νέα προπονητική πρόκληση.

Ο λόγος για τον Χεσούς Γκαρθία Βαγιέχο. Πρόκειται για τον 31χρονο αναλυτή βίντεο που έχει στην ομάδα του ο Ισπανός προπονητής και τον είχε και στη θητεία του στη Θέλτα, μαζί με τον Τάσο Δουβίκα.

Ο Ισπανός έχει δίπλωμα UEFA Pro και ξεκίνησε ως προπονητής φυσικής κατάστασης στη Β' ομάδα της Ράγιο Βαγιεκάνο όπου έμεινε με επιτυχία για δύο χρόνια (2021-23).

Όταν ο Μπενίτεθ ανέλαβε τη Θέλτα, τον πήρε μαζί του στο επιτελείο ως αναλυτή βίντεο και στη συνέχεια, η εξαιρετική δουλειά του, τον κράτησε στον ισπανικό σύλλογο παρά την απομάκρυνση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Έτσι, ο Χεσούς Γκαρθία Βαγιέχο ήταν και στο πλευρό του επόμενου κόουτς, Κλαούντιο Ζιράλδες, ωστόσο αποφάσισε να ακολουθήσει τον Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό.