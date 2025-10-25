Μπενίτεθ: «Το μότο μου είναι ''Ένα παιχνίδι την φορά'', θέλω η ομάδα να έχει winning mentality»

Η αγαπημένη ατάκα του Ράφα Μπενίτεθ «One game at a time», το winning mentality που επανέλαβε ξανά και ξανά και όλες οι απαντήσεις που έδωσε στην παρουσίασή του.

Σε μία λαμπρή τελετή ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος παρουσίασε τον νέο προπονητή του «τριφυλλιού», τον φημισμένο Ράφα Μπενίτεθ, η πρόσληψη του οποίου ανακοινώθηκε χθες από την ομάδα και πιθανότατα αποτελεί το μεγαλύτερο όνομα τεχνικού που ήρθε ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

«Με τον Ράφα Μπενίτεθ στοχεύουμε ψηλότερα από ποτέ»

Τον λόγο πήρε πρώτος ο μεγαλομέτοχος του κλαμπ, Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος καλωσόρισε τόσο τον Ράφα Μπενίτεθ στον προπονητικό θώκο της ομάδας όσο και τον Φράνκο Μπαλντίνι, που έχει ρόλο συμβούλου του προέδρου ενώ ευχαρίστησε και τον Χρήστο Κόντη για την παρουσία του στο κλαμπ σ' αυτό το δύσκολο διάστημα.

Στην συνέχεια, ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων» σημείωσε μάλιστα πως σε 1-2 εβδομάδες θα απαντηθούν ερωτήσεις σχετικά με το παρλεθόν της ομάδας, ωστόσο αυτό δεν θα συμβεί σήμερα.

Τα λόγια του Γιάννη Αλαφούζου

«Ο Παναθηναϊκός προχωράει μπροστά με στόχο την επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η σημερινή μέρα δεν είναι μία νέα αρχή. Είναι η επιβεβαίωση ότι ο σύλλογος αλλάζει επίπεδο. Στο πλαίσιο μίας συνολικής αναβάθμιση. Υποδεχόμαστε τον κ. Μπενίτεθ, έναν από τους κορυφαίους προπονητές παγκοσμίως. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο αναγέννησης του Παναθηναϊκού. Κορυφώνεται με το νέο γήπεδο στο κέντρο της Αθήνας. Ένα γήπεδο που δεν είναι μία νέα έδρα αλλά έναν πυλώνα ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή και το μέλλον του συλλόγου. Αντάξιο της ιστορίας και των φιλοδοξιών της ομάδας.

Καλοσωρίζουμε τον κ. Μπαλντίνι ως σύμβουλο ποδοσφαιρικού σχεδιασμού. Ο κ. Μπαλντίνι είναι μία προσωπικότητα με τεράστια εμπειρία στο διεθνές ποδόσφαιρο. Έχει υπηρετήσει με επιτυχία Ρόμα, Τότεναμ και Ρεάλ Μαδρίτης. Η εμπειρία, το κύρος και η στρατηγική σκέψη θα συμβάλλουν στο νέο κεφάλαιο που ανοίγει η ομάδα μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Κόντη. Έναν εξαιρετικό προπονητή και άνθρωπο που στάθηκε για άλλη μία φορά στο πλευρό της ομάδας. Ευχαριστώ και τον Γιάννη Παπαδημητρίου για τα 2,5 χρόνια για όσα προσέφερε. Με την έλευση του νέου προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία και στοχεύει ψηλότερα από ποτέ, εκεί που του αξίζει να βρίσκεται, στην κορυφή».

Ράφα Μπενίτεθ: «Χρειαζόμαστε μία ομάδα με winning mentality»

Έπειτα τον λόγο πήρε ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος είπε κάποια λόγια για την απόφασή του να έρθει στον Παναθηναϊκό προτού δεχθεί τις ερωτήσεις των δημοσιογράων.

«Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον πρόεδρο και όσους πιστεύουν σε μένα και τους ανθρώπους. Μπορούσα εύκολα να δω αυτό το πρότζεκτ. Το νέο γήπεδο, τις εργασίες στο προπονητικό, τις επενδύσεις στην ομάδα. Χρειαζόμαστε μία ονάδα με winning mentality. Κι αυτό θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε. Με αυτό τον σκοπό θα δουλέψουμε. Ευχαριστώ που σκεφτήκατε εμένα σαν τον άνθρωπο για να ηγηθεί αυτού του πρότζεκτ. Εντυπωσιαστήκαμε με την προσπάθεια πολλών ανθρώπων για την προετοιμασία όλου αυτού.

Ο Παναθηναϊκός είναι μία μεγάλη ομάδα με επαγγελματίες, που πρέπει όλοι να γίνουν ένα για να πετύχουμε τον στόχο μας. Θέλουμε να περάσουμε τις ιδέες μας. Αναλύσαμε το πρωτάθλημα, τους παίκτες κι έχουμε αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να πετύχουμε. Τα πρότζεκτ στο ποδόσφαιρο είναι άγνωστο πόσο θα χρειαστούν από χρονική διάρκεια. Ελπίζουμε μέχρι την ώρα που θα είναι έτοιμο το νέο γήπεδο»

Οι απαντήσεις του Ράφα Μπενίτεθ στις ερωτήσεις που δέχθηκε

Για το τι γνωρίζει για την ομάδα:

«Έχουμε ήδη αρκετές πληροφορίες για την ομάδα τις οποίες και αναλύσαμε. Η ομάδα έχει καλούς παίκτες, όμως το βασικό για μένα είναι η νοοτροπία. Η δουλειά είναι να βελτιώσω όλους τους παίκτες λίγο και να κάνω τους οπαδούς να πιστεύουν σε κείνους. Αν εμείς ερχόμαστε νωρίς στο προπονητικό και φεύγουμε αργά, το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι παίκτες. Πρέπει οι οπαδοί να είναι περήφανοι για κείνους».

Για τις βασικές αρχές του:

«Θέλουμε να παίζουμε απλά, αλλά θέλουμε να κερδίζουμε. Θέλουμε να δουλεύουν όλες οι ομάδες μας κάτω από τις ίδιες ιδέες. Μπορεί άλλες φορές να έχουμε τον έλεγχο του αγώνα και άλλες να παίζουμε με αντεπιθέσεις. Η βασική ιδέα είναι να παίζουμε σε υψηλό τέμπο. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι πως η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική και οι οπαδοί να είναι περήφανοι για κείνη μετά τα ματς. Δεν ξέρουμε πόσο θα μας πάρει να εμφυσήσουμε την φιλοσοφία μας. Αυτό εναπόκειται στους παίκτες».

Για τον συνδυασμό μεταγραφών και εκμετάλλευσης των ακαδημιών:

«Είμαι έκπληκτος με την ερώτησή σας. Έχουμε πετύχει σε ομάδες βγάζοντας παίκτες από την ακαδημία. Ωστόσο αν ο πρόεδρος θελήσει αν επενδύσει περισσότερα χρήματα θα είναι ντάξει (γέλια). Στις συνεντεύξεις Τύπου μου θα ακούτε «ένα παιχνίδι την φορά», θα το ακούτε συχνά. Έτσι θα προσπαθούμε. Στην ομάδα, στην ακαδημία, παντού. Δεν πιστεύω πως ο προπονητής ή ο τεχνικός διευθυντής θα πρέπει να αποφασίζουν για τους παίκτες. Αν έχουμε χρήματα έχει καλώς, αν όχι θα πρέπει να κάνουμε την δουλειά μας όπως έχει. Θέλω να δω και να γνωρίσω τους παίκτες. Θα ήταν ψέματα να σας πω θέλουμε αυτό κι αυτό ακόμα. Ξέρω πως ήδη έχει γίνει κίνηση για κάποιους παίκτες. Ισορροπία εντός κι εκτός γηπέδου».

Για την εικόνα για το πρωτάθλημα και την κατάσταση εδώ:

«Υπάρχουν άνθρωποι εδώ που μιλούν ισπανικά. Είχα τον Λέτο και τον Σισέ. Είχαμε λοιπόν να πάρουμε πληροφορίες. Ξέρω το πρωτάθλημα, αλλά θα πάρουμε σύντομα κι άλλες πληροφορίες. Έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους».

Για τον στόχο του με τον Παναθηναϊκό:

«Σε όλες τις ομάδες που προπόνησα, έπρεπε να αγωνιστούμε για να γίνουμε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε τίτλους. Το μότο όμως ήταν και πάλι «ένα παιχνίδι τη φορά». Θα πρέπει να είμαστε συνεπής για να κερδίσουμε τίτλους. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι χτίζουμε κάτι σιγά σιγά για να έχουμε γερά θεμέλια. Σε 2,5-3 χρόνια θα ήθελα να είμαστε εκεί και να πολεμάμε για τους τίτλους».

Για την πίεση από τους οπαδούς:

«Γιατί είμαι εγώ; Γιατί η ομάδα κάνει μία προσπάθεια. Προσπαθεί να αλλάξει τα πάντα για να πάει καλύτερα. Στις διοργανώσεις μπορεί να είσαι η καλύτερη ομάδα και άλλες φορές να κερδίσεις και άλλες όχι. Οι οπαδοί θέλουν να κερδίζουν και ταυτόχρονα είναι παθιασμένοι και αγαπούν την ομάδα τους. Το έχω συναντήσει ξανά. Δεν έχω πρόβλημα να διαχειριστώ την κατάσταση αυτή, να μας σπρώχνουν μπροστά εμένα και τους παίκτες μου (με τις απαιτήσεις τους). Δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου. Πρέπει να το κάνουμε μαζί. Ακόμα κι εσείς που είστε δημοσιογράφοι. Αν κάνω ένα λάθος κι εμείς με ''σκοτώσετε'' μετά το ματς αυτό δεν βοηθάει. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να ασκείτε κριτική».

Για την διεκδίκηση τίτλων και ευρωπαϊκής διάκρισης:

«Η ιδέα μου να δώσουμε μάχη για όλες τις διοργανώσεις, αλλά με το ''ένα ματς την φορά''. Θα πρέπει να είμαστε εκεί. Να ανταγωνιστούμε τις ομάδες στην κορυφή του πρωταθλήματος κι εκείνες στην Ευρώπη. Αλλά σιγά σιγά, δεν ξέρουμε πόσο χρόνο θα χρειαστούμε».

Για το τι θα ήθελε να έχει πετύχει στο τέλος της φετινής σεζόν:

«Στόχος είναι να κερδίσουμε το πρώτο παιχνίδι. Αν όχι, να κερδίσουμε το επόμενο. Κι έτσι θα κινούμαστε. Ο μόνος δρόμος να πετύχουμε είναι κερδίζοντας παιχνίδια. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλα μας τα εργαλεία. Θα πρέπει να συνεχίζουμε με την ίδια φιλοφοσία ό,τι κι αν συμβεί. Θα ήθελα να είμαστε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στο φινάλε της σεζόν. Δεν θέλω να κάνω κάποια υπόσχεση. Δεν θέλω να πω ψέματα. Εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω για την προσπάθεια που θ καταβάλουμε».

Για το αν θα είναι μάνατζερ ή προπονητής:

«Θα είμαι ο προπονητής. Πιστεύω στη ιδέα του τεχνικού διευθυντή. Προσπαθώ να ακούω τις πληροφορίες που μου δίνουν. Για να πάρουμε έναν παίκτη θα θέλω να το κάνουμε όλοι μαζί. Νομίζω πως μπροούμε να το κάνουμε, αλλά όλοι μαζί»

Για την εικόνα του για την ομάδα:

«Η ομάδα είναι καλή. Πρέπει να δουλέψουμε μαζί στο πλάνο παιχνιδιού μας. Είναι νωρίς για να μιλήσουμε για κάποια πράγματα. Το θέμα είναι το mentality. Να δείχνουν ότι θέλουν να πολεμήσουν. Δεν θα πω ποτέ κάνε αυτό. Θα πω κατά τη γνώμη μου πρέπει να κάνεις αυτό. Η ερώτησή μου είναι νομίζεις θα σου πω μετά από δύο μήνες ότι θέλω αυτόν κι αυτόν τον παίκτη. Όχι δεν θα το πω. Θα μιλήσω με τον διευθυντή και θα αποφασίσουμε. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θα δουλεύουμε πίσω από τα φώτα για να πετύχουμε τον σκοπό μας».

Για την ενδεκάδα κόντρα στον Αστέρα:

«Θέλουμε να δούμε ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι. Να δούμε πως αισθάνονται και αφότου έχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τότε θα πάρουμε αποφάσεις. Προφανώς δεν θα αλλάξουμε ολόκληρη την ομάδα. Έχουμε ιδέες. Δεν μπορώ να σας τις πω. Σήμερα θα πάρω ακόμα περισσότερες πληροφορίες κι εσείς θα τις δείτε την Κυριακή»

Για την αντίστοιχη περίοδο που έζησε στην Λίβερπουλ:

«Είχα την εμπειρία στην Βαλένθια που πήρα το πρωτάθλημα. Οι άνθρωποι μερικές φορές αναλύουν την στιγμή και δεν το κάνουν όπως πρέπει. Όλες οι ομάδες θέλουν χρόνο. Το κάναμε στην Ιταλία, στην Αγγλία, στην Ισπανία. Ξέρουμε πως να διαχειριζόμαστε την πίεση. Έχουμε αυτοπεποίθηση. Μερικές φορές παίρνεις μία απόφαση που δεν αποδίδει γρήγορα, αλλά ξέρεις πως είναι σωστή. Οι δημοσιογράφοι είστε παρόμοιοι με τους Ισπανούς. Στην Αγγλία καμία σχέση. Ξέρω ότι υπάρχει πίεση και πρέπει να απαντώ δύσκολες ερωτήσεις. Οι παίκτες μου ξέρουν πως θα είμαι εδώ και θα τους προστατεύω. Δεν λέω ότι δεν θα κάνουμε λάθη, αλλά ξέρουμε να την διαχειριστούμε. Οι παίκτες ξέρουν πως είμαστε σε μία μεγάλη ομάδα και πρέπει να δίνουν τα πάντα. Πιστεύω πως μπορούμε να το κάνουμε και να βοηθήσουμε παίκτες να βελτιωθούν»

Για τους τομείς που θέλει βελτίωση η ομάδα:

«Δεν θα σου πω τι θα κάνουμε την Κυριακή. Έχουμε δει και έχουμε μιλήσει αρκετά. Θέλω να μιλήσω και με κάποιους παίκτες πρώτα. Όταν έχεις 11 παίκτες στο γήπεδο, μπορεί να βελτιώσεις 4-5 παίκτες. Αν το πετύχεις τότε η ομάδα είναι καλύτερη. Έχω στο μυαλό μου 2-3 παίκτες που μπορούν να παίξουν καλύτερα και να μας βελτιώσουν πολύ. Υπάρχει τομείς που θέλουμε να βελτιωθούμε, αλλά αν μπορούμε να το κάνουμε με τους δικούς μας παίκτες θα προτιμήσουμε κι αυτό».

Για τον λόγο που τον θεωρούν πιο αμυντικό προπονητή:

«Χρησιμοποιώ την λέξη ισορροπία. Οι ομάδες που έχουν ισορροπία σκοράρουν γκολ, αλλά δεν δέχονται κιόλας. Αν απλώς σκοράρεις πολλά και δέχεσαι και πολλά δεν κερδίζεις τίποτα. Οι οπαδοί δεν θυμούνται τα μεγάλα σκορ που έχω κάνει με την Ρεάλ και την Λίβερπουλ. Δεν είναι εύκολο να βάζεις πολλά γκολ, ακόμα και όταν έχεις κορυφαίες ομάδες. Αν είσαι πολύ επιθετικές είσαι ευάλωτος στα τρανζίσιον και δέχεσαι γκολ. Θέλουμε να παίζουμε επιθετικά, αλλά χωρίς να είμαστε υπερβολικοί και να είμαστε εκτεθειμένοι».

Για τους παίκτες και πιθανές μεταγραφές:

«Θέλω καλούς επαγγελματίες. Μετά η ομάδα πρέπει να αποφασίσει. Αν μου ζητήσει την γνώμη, προφανώς θα την πω. Θα πρέπει υπάρχει καλή σύνδεση μεταξύ των τμημάτων που ασχολούνται με τις μεταγραφές. Δεν έχει να κάνει με τα ονόματα, αλλά με τα χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να έχουμε κάποιον που δουλεύει σκληρά και να έχει καλή γνώση τόσο της εγχώριας όσο και της διεθνούς αγοράς».

«Ο Σισέ μου είπε ''Μόνο Πανάθα''»

Για καλωσόρισμά του από τους Λέτο, Σισέ και Λουίς Γκαρθία

«Έχω πολύ καλή σχέση με τον Λέτο. Είδα τον Σισέ στην Χρυσή Μπάλα και μου είπε ''Πανάθα μόνο''. Όλοι αυτοί (Λέτο, Σισέ, Λουίς Γκαρθία) απόλαυσαν το ποδόσφαιρο εδώ και την ζωή».

Για το έχει φταίξει μέχρι τώρα και ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει πρωτάθλημα:

«Σε κάθε πρωτάθλημα, μόνο μία κερδίζει τον τίτλο. Όταν έχεις καλές ομάδες, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος πως θα κερδίσεις. Τώρα γίνεται μία αλλαγή στην ομάδα προκειμένου να πάμε στην κατεύθυνση αυτή. Ο Παναθηναϊκός προσπάθει να βρεί αυτό το winning mentality που αναζητά εδώ και χρόνια. Το να είσαι σίγουρος για την επιτυχία είναι αδύνατον. Το μόνο που μπορείς κάνεις είναι να είσαι εκεί, να είσαι ανταγωνιστικός. Κάποιες φορές θα τα καταφέρεις και κάποιες όχι. Αυτή είναι η ιδέα. Η ομάδα έχει ότι ακριβώς χρειάζεται από εγκαταστάσεις και προσωπικό. Όλοι πρέπει να γίνουμε ένα και να παλέψουμε για τον στόχο».

Για την κακή συνήθεια του Παναθηναϊκού να μην τελειώνει τα ματς:

«Θέλω όταν σκοράρουμε ένα γκολ, να βάζουμε κι άλλο μετά. Αλλά όπως είπα και πριν χρειάζεται χρόνος. Προτιμώ να σκοράρω πρώτος και μετά μ' ένα ακόμα γκολ να τελειώνω το ματς. Συνήθως είναι θέμα αυτοπεποίθησης».

Για τον Μεντιλίμπαρ:

«Δεν μίλησα μαζί του. Προφανώς και τον ξέρω. Είμαστε αντίπαλοι. Δεν έχει τύχει να έχουμε κάποια σχέση. Εγώ θέλω να κερδίζει η ομάδα μου κι αν εκείνος τα πηγαίνει καλά, οκ. Όταν όμως παίξουμε μεταξύ μας θα πρέπει να τον κερδίσω»,