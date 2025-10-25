Το δικό του «αντίο» στον Παναθηναϊκό θέλησε να πει ο Χρήστος Κόντης μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ευχαριστώντας άπαντες στο «τριφύλλι» και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στους «πράσινους».

Μετά από περίπου 1,5 μήνα συνεργασίας, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την Παρασκευή (24/10) το τέλος της συνεργασίας του με τον Χρήστο Κόντη. Ο 50χρονος τεχνικός αποτελεί παρεθλον από τον σύλλογο μετά το παιχνίδι στο Ρότερνταμ με την Φέγενορντ, όπου οι «πράσινοι» γνώρισαν την ήττα με 3-1.

Ένα 24ωρο αργότερα, ο ίδιος θέλησε να ευχαριστήσει τον σύλλογο μέσω προσωπικής ανάρτησης στο Instagram:

«Η πορεία μου στον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος της. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί μου σε αυτή την περίοδο. Είμαι ευγνώμων στους παίκτες, στο προσωπικό και σε όλους μέσα στον σύλλογο για την εμπιστοσύνη, τον επαγγελματισμό και τη συνεργασία τους. Εύχομαι στον Παναθηναϊκό κάθε επιτυχία και μεγάλα επιτεύγματα στο μέλλον. Τώρα κοιτάζω μπροστά προς νέες ευκαιρίες και προκλήσεις, με την ίδια διάθεση, πάθος και αφοσίωση στη δουλειά μου».

Να θυμίσουμε πως ο 50χρονος τεχνικός μέτρησε στον πάγκο του «τριφυλλιού» 7 παιχνίδια (4 στο πρωτάθλημα και 3 στο Europa League), έχοντας απολογισμό 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες.