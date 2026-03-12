Κάτρης: «Από τις μεγαλύτερες νίκες της σεζόν, πάμε για την πρόκριση» (vid)

Ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού, Γιώργος Κάτρης χαρακτήρισε το 1-0 επί της Μπέτις μια από τις μεγαλύτερες νίκες της σεζόν και τόνισε πως οι «πράσινοι» θα πάνε Ισπανία για την πρόκριση.

Παρότι έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ζαρουρί με δεύτερη κίτρινη από το 59', ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει μεγάλη νίκη επικρατώντας με 1-0 της Μπέτις παίρνοντας προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Europa League.

Μετά το τέλος του αγώνα ο κεντρικός αμυντικός των «πρασίνων», Γιώργος Κάτρης μιλώντας στην κάμερα του ΑΝΤ1 ανέφερε τα εξής: «Ίσως από τις μεγαλύτερες νίκες στη φετινή σεζόν. Είμαι πολύ χαρούμενος γι΄ αυτή τη νίκη, δώσαμε το 150% του εαυτού μας. Από το πρώτο λεπτό παλέψαμε, μείναμε ενωμένοι, ειδικά όταν μείναμε με παίκτη λιγότερο, ένα μεγάλοι μπράβο στην ομάδα για την κατάθεση ψυχής σήμερα. Ξεκάθαρα το μήνυμα είναι ότι πάμε για την πρόκριση, τα καταφέραμε μέσα στο σπίτι μας, με τη βοήθεια των οπαδών μας, θα ταξιδέψουμε εκεί για το καλύτεροι που είναι η πρόκριση.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο και τους θέλουμε πάντα δίπλα μας».