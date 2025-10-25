Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις αναμετρήσεις της Super League, της Premier League και των υπόλοιπων κορυφαίων πρωταθλημάτων, με την Παρί Σεν Ζερμέν να παίζει στο γήπεδο του Gazzetta!

Η δράση των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων επιστρέφει για τα καλά σήμερα (25/10), με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις σε Ελλάδα αλλά και τις κορυφαίες λίγκες.

Φυσικά, η μεγάλη είδηση αφορά τη Ligue 1, όπου η πρωταθλήτρια Παρί Σεν Ζερμέν παίζει στην έδρα της Μπρεστ, με το παιχνίδι να έρχεται στις οθόνες σας μέσω του Gazzetta, με ελληνική περιγραφή, απευθείας στις 18:00!

Μη χάνεις κάθε εβδομάδα το σημαντικότερο παιχνίδι της αγωνιστικής, ζωντανά με ήχο και εικόνα απευθείας από τη Γαλλία.

Στα της Ελλάδας, το πρόγραμμα της Stoiximan Superlegue περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις. Στις 17:00, η Κηφισιά υποδέχεται τον Παναιτωλικό, απευθείας από το Cosmote Sport 2, ενώ στις 19:00 στις Σέρρες, ο Πανσερραϊκός παίζει με την ΑΕΛ Novibet (Novasports Prime). Λίγο μετά (20:00), ο ΟΦΗ παίζει ως γηπεδούχος με τον Ατρόμητο, στο ματς με το οποίο ολοκληρώνεται η πρώτη «δόση» του Σαββατοκύριακου (Cosmote Sport 1).

Στο μπάσκετ, η 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL έχει σήμερα 4 παιχνίδια. Στις 16:00, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Περιστέρι, απευθείας από την ΕΡΤ2, ενώ στις 17:30 η ΑΕΚ έχει δύσκολη έξοδο απέναντι στον Ηρακλή (ΕΡΤ 2 Σπορτς). Στις 18:15 ο Πανιώνιος θα φιλοξενήσει τον Άρη (ΕΡΤ2) και την ίδια ώρα στην Καρδίτσα, η τοπική ομάδα θα παίξει με τον Κολοσσό H Hotels (ΕΡΤ 1 Σπορτς).

Όσον αφορά τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, φυσικά την παράσταση «κλέβει» η Premier League, με το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μπράιτον των Τζίμα - Κωστούλα σε πρώτο πλάνο (19:30, Novasports Premier League). Λίγο νωρίτερα (19:00) έχουμε ντέρμπι στη Serie A, με την πρωταθλήτρια Νάπολι να περιμένει την Ίντερ (Cosmote Sport 3), ενώ στις 22:00 μια άλλη πρωταθλήτρια, η Λίβερπουλ, αγωνίζεται στην έδρα της Μπρέντφορντ (Novasports Premier League).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας