Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν και η Ligue 1 στην οθόνη του Gazzetta!
Ενα από τα καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης έρχεται εντελώς δωρεάν στην οθόνη του Gazzetta! Το γαλλικό πρωτάθλημα, η φημισμένη Ligue 1 από το Σάββατο (25/10) παίζει... μπάλα στο δικό μας γήπεδο. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν με όλα τα αστέρια της, η Μαρσέιγ με το «καυτό» Βελοντρόμ, η «πριγκίπισσα» Μονακό, η Λιλ, η Λυών κι όλα τα άλλα club της Γαλλίας στις οθόνες σας!
Η... πρώτη σέντρα γίνεται το απόγευμα του Σαββάτου όπου η Παρί Σεν Ζερμέν του Ντουέ, του Μπαρκολά, του Κβαρατσκέλια και του Λουίς Ενρίκε παίζει στην έδρα της υπολογίσιμης Μπρεστ με μοναδικό ζητούμενο τη νίκη ώστε να μη χάσει την επαφή με την κορυφή και την Μαρσέιγ!
Η αναμέτρηση, που αρχίζει στις 6μμ, θα μεταδοθεί από το Gazzetta με LIVE εικόνα και Ελληνική περιγραφή! Από αυτό το Σάββατο (25/10), η Ligue 1 παίζει μπάλα στο γήπεδο του Gazzetta!
Την επόμενη εβδομάδα, σειρά παίρνει το μεγάλο παραδοσιακό ντέρμπι της Ligue 1 ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη Λιόν. Μη χάνεις κάθε εβδομάδα το σημαντικότερο παιχνίδι της αγωνιστικής, ζωντανά με ήχο και εικόνα απευθείας από τη Γαλλία.
Που αλλού; Στο Gazzetta!
