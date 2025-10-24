Η αποστολή του Παναιτωλικού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά, στη Νεάπολη, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με την Κηφισιά στη Νίκαια (25/10, 17:00). Όπως αναμενόταν, ο Γιάννης Αναστασίου θα έχει γέματη «φαρέτρα» στον αγώνα με την πρώην ομάδα του.

Οι Σιέλης, Λουίς και Μλάντεν ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και είναι πλέον διαθέσιμοι, με τον Ρουμάνο να μπαίνει για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν σε αποστολή. Στις επιλογές του Αναστασίου είναι και ο Αγκίρε, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα με τους Κρητικούς, όμως προπονήθηκε κανονικά αυτές τις ημέρες.

Από την άλλη ο Ουνάι Γκαρθία είναι ανέτοιμος και ο Στάγιτς τιμωρημένος λόγω της αποβολής του στον αγώνα με τον ΟΦΗ στο Αγρίνιο.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεμπάν, Κόγιτς, Κοντούρης, Λουίς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Ενκολόλο, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.