Η Κηφισιά διέθεσε εισιτήρια στον Παναιτωλικό για τον πρώτο της αγώνα στο γήπεδο της Νεάπολης.

Η «περιπλάνηση» της Κηφισιάς τελείωσε, καθώς πλέον η ομάδα των Βορείων Προαστίων θα εγκατασταθεί στο γήπεδο του Ιωνικού στη Νεάπολη. Το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο θα δώσει το πρώτο ματς στη μόνιμη έδρα του, το ερχόμενο Σάββατο (25/10, 17:00), καθώς θα υποδεχτεί τον Παναιτωλικό.

Οι Αγρινιώτες είχαν φιλοξενήσει υποδειγματικά την Κηφισιά στο ματς που χρησιμοποίησε την έδρα τους για τον αγώνα με τον Άρη και σε αυτό το πλαίσιο θα την ανταποδώσουν, καθώς όπως προέκυψε από την καθιερωμένη σύσκεψη ασφαλείας θα δώσουν εισιτήρια για τις ανάγκες φιλοξενούμενων οπαδών.

Οι γηπεδούχοι θα παραχωρήσουν το πέταλο των φιλοξενούμενων του γηπέδου της Νεάπολης στον Παναιτωλικό, το οποίο χωράει 690 θεατές και υπάρχει εκτίμηση πως αναμένεται να βρεθούν περισσότεροι από 300 Αγρινιώτες.

Θυμίζουμε πως η Κηφισιά έχει δώσει εισιτήρια μέχρι στιγμής σε Παναθηναϊκό (είχε προσφέρει μάλιστα πολλά περισσότερα), Άρη και ΑΕΚ, ενώ είναι πρόθεση να δίνει εισιτήρια σε κάθε ματς, με βασική προϋπόθεση φυσικά να υπάρχει η σχειτκή έγκριση της αστυνομίας.