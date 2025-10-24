Στο Κορωπί βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής ο Ράφα Μπενίτεθ, με τους «πράσινους» να ξεναγούν τον νέο προπονητή της ομάδας στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού.

Αλλαγή σκυτάλης στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον Ράφα Μπενίτεθ να αναλαμβάνει τα ηνία του «τριφυλλιού» παίρνοντας τη θέση του Χρήστου Κόντη. Ο Ισπανός τεχνικός πήγε στο Κορωπί όπου και ξεναγήθηκε από τους ανθρώπους της ομάδας στο προπονητικό κέντρο, με τους «πράσινους» να ανεβάζουν και το σχετικό βίντεο με τον Τάκη Φύσσα και τα υπόλοιπα στελέχη του «τριφυλλιού».

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα κάνει το ντεμπούτο του στο πάγκο του Παναθηναϊκού την Κυριακή στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης που θα διεξαχθεί στην Λεωφόρο στις 17:30, ενώ μετά την ξενάγησή του στο Κορωπί είχε και την πρώτη του επαφή με τους του παίκτες στους οποίους και μίλησε.