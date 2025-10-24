Τέλος ο Κόντης: Ο Παναθηναϊκός τον ευχαρίστησε για την συνεργασία του

Ο Παναθηναϊκός ανακοινώσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Χρήστο Κόντη.

Μετά από 1,5 περίπου μήνα, η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Χρήστο Κόντη, ολοκληρώθηκε το πρωί της Παρασκευής, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ.

Το παιχνίδι στο Ρότερνταμ με την Φέγενορντ, στο οποίο οι «πράσινοι» γνώρισαν την ήττα με 3-1 ήταν το τελευταίο του 50χρονου τεχνικού, ο οποίος αποτελεί παρελθόν, με το «τριφύλλι» να τον ευχαριστεί για τη συνεργασία που είχαν «Ευχαριστούμε τον Χρήστο Κοντή για τη συνεργασία και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση του Παναθηναϊκού.

Ο Χρήστος Κόντης έκατσε στον πάγκο του «τριφυλλιού» για 7 παιχνίδια (4 στο πρωτάθλημα και 3 στο Europa League), έχοντας απολογισμό 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες.