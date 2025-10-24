Οι παίκτες του Ολυμπιακού προπονήθηκαν την Παρασκευή στο Καραϊσκάκη και στη συνέχεια μετέβησαν και στο μουσείο του συλλόγου. Τελική προσπάθεια για Τσικίνιο - Ροντινέι για την ΑΕΚ.

Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε από πλευράς τραυματισμών οι Ορτέγα και Ζέλσον είναι αουτσάιντερ στο να προλάβουν το Ολυμπιακός - ΑΕΚ. Από την άλλη οι Τσικίνιο και Ροντινέι φαίνεται πως κάνουν μία τελευταία προσπάθεια να είναι ΟΚΕΙ, κάτι καθόλου εύκολο να συμβεί ειδικά για τον Πορτογάλο.

Το προβλεπόμενο θα είναι να κριθεί η παρουσία ή όχι των Τσικίνιο - Ροντινέι στην αποστολή το Σάββατο. Και αυτό υπό την έννοια πως εφόσον τα καταφέρουν να αποτελέσουν μία έξτρα λύση από τον πάγκο και όχι το να προορίζονται για βασικοί. Κατά τα λοιπά ο Ολυμπιακός έκανε προπόνηση στο γήπεδο Καραϊσκάκη (την Παρασκευή) και στη συνέχεια πήγαν στο μουσείο του συλλόγου (κάτι για το οποίο ήδη διαβάσατε σχετικά στο Gazzetta ).

Επί της 11άδας εάν έπρεπε να ρισκάρουμε εκτίμηση 2 βασικές επιλογές έχουν ως εξής: η πρώτη με Τζολάκη τέρμα, στα 2 άκρα τους Μπρούνο και Κοστίνια και ως στόπερ οι Ρέτσος και Πιρόλα. Κέντρο έχοντας εξάρι τον Γκαρθία και πιο μπροστά τους Σιπιόνι και Έσε, άκρα με Ποντένσε και Στρεφέτσα και φορ τον Ελ Καμπί. Η δε 2η με τους ίδιους παίκτες στην άμυνα, κέντρο με Σιπιόνι ή Γκαρθία και Έσε και μπροστά τους είτε τον Καμπελά είτε τον Ταρέμι και με ίδια πρόσωπα ως προς τη γραμμή κρούσης.



