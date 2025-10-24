Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta δέκα πράγματα για τον Μουζακίτη.

Μπορεί κάποιος να προσέξει ότι σε μία σειρά αγώνων του Ολυμπιακού ο Μουζακίτης είναι εκτός αρχικής ενδεκάδας.

Μιλάμε για τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια με την Άρσεναλ (0-2), τον ΠΑΟΚ (1-2), τη Λάρισα (2-0) και την Μπαρτσελόνα (1-6). Και στα τέσσερα αυτά παιχνίδια, στα οποία ο Ολυμπιακός έκανε τρεις ήττες, ο νεαρός κεντρικός χαφ έπαιξε, αλλά ως αλλαγή. Μπήκε κατά σειρά στο 86’, στο 71’, στο 64’ και στο 46’.

Η αλήθεια είναι ότι ο Μούζα σε αυτά τα διαστήματα που έπαιξε, καλός ήταν μόνο στη Λάρισα, και δη σε ένα «σβηστό» παιχνίδι. Εξίσου αλήθεια είναι ότι μπήκε στην Τούμπα σε ένα σημείο στο οποίο ο Ολυμπιακός άρχισε να πέφτει κατακόρυφα. Και ότι στη Βαρκελώνη 12 λεπτά μετά την είσοδο του η ομάδα έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Έσε.

Ακόμη κι έτσι, πάντως, εγώ θα περίμενα καλύτερη εικόνα από τον Μουζακίτη στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και την Μπαρτσελόνα. Πολύ απλά διότι έχει μπει αλλαγή άλλες φορές και έχει κάνει σπουδαίες εμφανίσεις, βοηθώντας ουσιαστικά την ομάδα. Τώρα, δεν το έκανε, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ο Μουζακίτης!

Επιπλέον, δεν είναι παράλογο να υποστηριχθεί ότι θα μπορούσε ο προπονητής να τον βάλει περισσότερο απ΄ ότι τον έχει βάλει μέχρι τώρα στη φετινή σεζόν. Να θυμηθούμε ότι βασικό ο Μεντιλίμπαρ τον έχει ξεκινήσει στους αγώνες με τον Πανσερραϊκό, τον Παναθηναϊκό και τον Λεβαδειακό. Και τον έχει βάλει αλλαγή για ένα ημίχρονο με την Πάφο και για μισή ώρα με τον Αστέρα στην πρεμιέρα, σε δύο παιχνίδια στα οποία είχε μπει και είχε καλή έως πολύ καλή προσφορά.

Από την άλλη, είναι ψέμα να πεις ότι ο προπονητής δεν τον υπολογίζει. Όταν σε 10 αγώνες πρωταθλήματος και Τσάμπιονς Λιγκ, έχει χρησιμοποιηθεί ένας παίκτης τρεις φορές βασικός και έξι αλλαγή, πάει να πει ότι υπολογίζεται. Στην πραγματικότητα δεν τον έχει βάλει μόνο σε ένα ματς, στον Βόλο.

Γνώμη μου είναι ότι ο Μουζακίτης ίσως δικαιούνταν περισσότερο χρόνο παιχνιδιού. Αλλά γνώμη μου είναι και ότι ο ίδιος ο Μουζακίτης σε αυτά τα οκτώ-εννιά παιχνίδια στα οποία έχει παίξει έπρεπε να είχε καλύτερη εικόνα σε κάποια από αυτά. Χρειάζεται νομίζω μία καλύτερη ισορροπία στο παιχνίδι του ανάμεσα στο δημιουργικό και το ανασταλτικό κομμάτι.

Ένας παίκτης που παίζει οκταροεξάρι η, εξαροοκτάρι στον Ολυμπιακό πρέπει να έχει καλύτερη ισορροπία σε αυτά τα δύο κομμάτια. Λογικό είναι κάποιος να είναι καλύτερος στο ένα και κάποιος καλύτερος στο άλλο, όμως το κλειδί είναι η ισορροπία.

Άσχετο: Θα τιμωρήσει, λέει, η ΟΥΕΦΑ σιωπηλά τον Ελβετό Σνάϊντερ για τη διαιτησία του στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό. Λες και δεν ήξεραν τι έκαναν όταν τον όριζαν. Πάντα ξέρουν…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Πρόσεξα κάτι στα δύο τελευταία πέναλτι που κτύπησαν στον Τζολάκη. Τόσο ο Ζίφκοβιτς του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, όσο κι ο Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη. Και τις δύο φορές, στις εκτελέσεις των δύο αριστεροπόδαρων, έπεσε «εύκολα» στην ίδια γωνία, την αριστερή του και έφαγε το γκολ στο κέντρο της εστίας του.

Προφανώς πίστεψε ότι επειδή είναι αριστεροπόδαροι, θα έστελναν την μπάλα δεξιά, αλλά και στις δύο περιπτώσεις την πάτησε. Ίσως γιατί κινήθηκε πιο γρήγορα απ΄ ότι έπρεπε. Το να δέχεσαι και τα δύο γκολ από πέναλτι στο κέντρο της εστίας είναι «κάπως».

