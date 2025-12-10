Ταρέμι: Η θητεία στον στρατό που έθεσε ερωτηματικά για τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ

Άρτεμις Κλεφτάκη
Ερωτηματικά σχηματίστηκαν αναφορικά με την συμμετοχή του Μεχντί Ταρέμι στο Μουντιάλ 2026, η οποία κρίθηκε προσωρινά αμφίβολη για πολιτικούς λόγους στις σχέσεις Ιράν-ΗΠΑ.

Το περασμένο καλοκαίρι, όταν ήταν ακόμη παίκτης της Ίντερ, ο Μεχντί Ταρέμι δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025. Ο Ιρανός επιθετικός, δεν ταξίδεψε στις ΗΠΑ, όπου διεξήχθη το τουρνουά, για λόγους ασφαλείας εξαιτίας της στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν τον Ιούνιο.

Το όνομα του νυν ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού απασχολεί τις τελευταίες ώρες τα ΜΜΕ του Ιράν, με αφορμή τις δηλώσεις του προέδρου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας, Μεχντί Ταζ, ο οποίος προειδοποίησε ότι αρκετοί παίκτες -μεταξύ αυτών και ο Ταρέμι- θα αντιμετώπιζαν πρόβλημα συμμετοχής στο ερχόμενο Μουντιάλ.

Ο λόγος; Η θητεία του Ταρέμι στο Ιρανικό Ναυτικό του IRGC, το οποίο έχει χαρακτηριστεί από τις ΗΠΑ ως τρομοκρατική οργάνωση. Επιπρόσθετα, τον περασμένο Ιούνιο, βάσει προεδρικού διατάγματος περιορίστηκε σημαντικά η έκδοση βίζας σε πολίτες 19 χωρών, μεταξύ των οποίων και του Ιράν.

Παρ' όλα αυτά, φαίνεται πως ο Ταρέμι θα μπορέσει να αγωνιστεί κανονικά στο Μουντιάλ 2026 και θα λάβει την απαραίτητη βίζα για να ταξιδέψει στις ΗΠΑ. Όπως είχε συμβεί και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, στο οποίο δεν συμμετείχε για λόγους που αφορούσαν την έκδοση βίζας.

@Photo credits: INTIME, ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
     

