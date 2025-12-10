Οριστικά εκτός Ευρώπης οι Νέοι του Ολυμπιακού!

Το ταξίδι των Νέων του Ολυμπιακού στο Youth League ολοκληρώθηκε καθώς τερμάτισαν εκτός της 22άδας του League Phase και έχασαν την πρόκριση στη διαφορά τερμάτων.

Παρόλο που ξεκίνησαν φορτσάτοι με το 2/2 στις πρώτες αγωνιστικές, η προσγείωση για τους Νέους του Ολυμπιακού στο League Phase του Youth League ήταν απότομη καθώς μέτρησαν τρεις ήττες και μία ισοπαλία στα υπόλοιπα παιχνίδια και έμειναν εκτός Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, μετά την ήττα από την Καϊράτ Αλμάτι, οι Πειραιώτες περίμεναν στο ακουστικό τους ένα... θαύμα καθώς με συνδυασμό αποτελεσμάτων θα μπορούν να παραμείνουν στην 22άδα και να περάσουν στην επόμενη φάση.

Τελικά, ο συντελεστής των γκολ (-2 για τον Ολυμπιακό) ήταν καταλυτικός αφού οι «ερυθρόλευκοι» τερμάτισαν στην 23η θέση με 7 βαθμούς και έχασαν στην ισοβαθμία από τις Άιντραχτ, Μαρσέιγ και Κοπεγχάγη, οι οποίες είχαν καλύτερο συντελεστή γκολ (+2, +1 , 0 αντίστοιχα).

Έτσι μετά από δύο εξαιρετικές σεζόν στη διοργάνωση (κατάκτηση και προημιτελικά), οι Νέοι του Ολυμπιακού αποχαιρέτησαν πρόωρα τη διοργάνωση και μαζί τους έμειναν εκτός οι ομάδες των Λεβερκούζεν, Νάπολι, Μπάγερν Μονάχου, Καϊράτ Αλμάτι, Αταλάντα, Ουνιόν Σαν Ζιλουάζ, Γαλατασαράι, Άρσεναλ, Πάφος, Νιούκαστλ, Μπόντο Γκλίμτ και Καραμπάγκ.

Τέλος, όσον αφορά τη βαθμολογική θέση του Ολυμπιακού, εφόσον η Γιουβέντους νικήσει τη Πάφο, τότε θα πάει στους 7 βαθμούς και στην ισοβαθμία θα προσπεράσει τον Ολυμπιακό (+1 συνολικά γκολ αυτή τη στιγμή) και θέτει υποψηφιότητα ακόμα και για πρόκριση. Αν συμβεί αυτό, οι Πειραιώτες θα τερματίσουν στην 24η θέση ενώ αν δεν συμβεί αυτό, θα τερματίσει στην 23η θέση.