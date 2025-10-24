Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για την ποδοσφαιρική ταυτότητα του σπουδαίου Ισπανού προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ, που αναλαμβάνει να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στη γη της επαγγελίας.

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει από σήμερα στην προπονητική εποχή του Ράφα Μπενίτεθ. Μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της ποδοσφαιρικής Ευρώπης των τελευταίων εικοσιπέντε ετών θα βάλει την πράσινη φόρμα και θα αναλάβει να επαναφέρει το Τριφύλλι στη γη της επαγγελίας, εκεί όπου κανείς δεν τον οδήγησε από το 2010 μέχρι και σήμερα. Στη κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο 65χρονος τεχνικός γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος τεχνικός στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με συμβόλαιο που αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αναλαμβάνοντας μία από τις πιο δύσκολες αποστολές της καριέρας του, αναζητώντας κι ο ίδιος όπως έχει πει να αποδείξει πως ''δεν θέλω να νομίζουν ότι τελείωσα. Εξακολουθώ να εξελίσσομαι. Μερικές φορές είναι όμορφο να σε αποκαλούν “θρύλο”, αλλά είναι και περίπλοκο. Είναι κακό για έναν προπονητή να φαίνεται ότι έχει αποσυρθεί''.

Σε τούτο το σημείωμα θα επιχειρήσουμε να σκιαγραφήσουμε την προπονητική ταυτότητα του Μπενίτεθ πέρα από την λάμψη των τίτλων του παρελθόντος, θα προσπαθήσουμε να μπούμε στην ουσία των ποδοσφαιρικών πραγμάτων που αφορούν έναν προπονητή.

ΑΝΕΥ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΡΙΕΡΑ

Πρώτα, όμως, θα... συμφωνήσουμε πως αντίστοιχου επιπέδου τεχνικός δεν έχει ξαναέρθει στα μέρη μας. Ο Παναθηναϊκός που χρειάζεται τεράστιες αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί ποδοσφαιρικά, επενδύει στη προσωπικότητα του Μπενίτεθ για να ''κόψει'' δρόμο. Μέσα από την τεχνογνωσία, το κύρος, το status του έμπειρου κόουτς. Μέσα από την έμπνευση που φιλοδοξεί ο σύλλογος να δώσει ο Ισπανός τεχνικός στην ομάδα του. Στο γραφείο του προπονητή στο Κορωπί, θα βρίσκεται κάποιος που έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων: ένα Champions League(2005), ένα Europa League(2012), ένα UEFA CUP(2006) δύο πρωταθλήματα Ισπανίας(2002, 2004), μία Championship(2017).

Κάποιος που έχει κάτσει στους πάγκους των Λίβερπουλ, Ίντερ, Ρεάλ Μαδρίτης, Τσέλσι, κάποιος απόλυτα ενεργός στη δουλειά του, που η UEFA του εμπιστεύεται τεχνικές αναλύσεις μεγάλων αγώνων, μία σεβαστή προσωπικότητα του ποδοσφαίρου και όχι απλά ένας... ρόλος, μία καρικατούρα από άλλη εποχή, ένας δήθεν αυτοκράτορας. Ένας σοβαρός προπονητής. Είναι όλα τα παραπάνω απόλυτοι λόγοι επιτυχίας;

Όχι. Υπάρχουν κι ερωτηματικά, για τα οποία θα αναφερθούμε παρακάτω, προέχει το... φως στην αγωνιστική του φιλοσοφία. Έτσι κι αλλιώς, ποτέ τα βιογραφικά δεν παίζουν μπάλα, δείχνουν μια κατεύθυνση, ένα παρελθόν, σε άλλα περιβάλλοντα, σε άλλες εποχές, σε διαφορετικούς οργανισμούς.

Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟΣ

Πως θα μπορούσε με μία λέξη να χαρακτηριστεί ο πρότερος ποδοσφαιρικός βίος του Ράφα Μπενίτεθ; Πραγματισμός. Στον απόλυτο βαθμό. Πως μπορεί να οριστεί ο πραγματισμός με όρους ποδοσφαιρικούς;

Ο πραγματισμός στο ποδόσφαιρο είναι μια τακτική προσέγγιση που επικεντρώνεται στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, δίνοντας προτεραιότητα στα αποτελέσματα έναντι του στυλ παιχνιδιού, συχνά μέσω αμυντικής σταθερότητας, αντεπιθέσεων και αξιοποίησης των αδυναμιών της αντίπαλης ομάδας.

Περιλαμβάνει την προσαρμογή τακτικών με βάση τους διαθέσιμους παίκτες και τα δυνατά σημεία του αντιπάλου, δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματικότητα και τη δομή. Στόχος του είναι απλώς η νίκη, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι είναι λιγότερο αισθητικά ευχάριστο στο μάτι και στην αίσθηση του ποδοσφαίρου.

ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ

Ο Μπενίτεθ θέλει οι ομάδες του όταν έχουν ελεύθερο, να φτιάχνουν κατά κύριο λόγο τις επιθέσεις τους με κοντινές και συρτές πάσες στο build up αλλά χωρίς να καθυστερούν στην ανάπτυξη, θέλει γρήγορο παιχνίδι, αυξανόμενο ρυθμό στις επιθέσεις. Το ''tiki taka είναι χάσιμο χρόνου'' σύμφωνα με την ποδοσφαιρική του λογική αλλά ούτε και το direct play(μεγάλες, μακρινές μεταβιβάσεις) είναι κάτι που τον εκφράζει. Όπως θα δούμε και παρακάτω, η ισορροπία είναι το ζητούμενο. Ο πραγματισμός. Δηλαδή αν στην ανάλυση ενός αντιπάλου προκύψει πως το άμεσο ποδόσφαιρο είναι ο τρόπος, θα επενδύσει σε αυτό.

''Πόσες πάσες χρειάζονται για να μπει ένα γκολ στον μέσο όρο; Λιγότερες από έξι'' έχει εξηγήσει σε μια συνέντευξή του, βασιζόμενος σε δική του ανάλυση. Οπότε, θέλει όταν η ομάδα του ανακτά την κατοχή, να προσπαθεί να παίξει γρήγορα. Ανεξάρτητα από το τρίτο του γηπέδου, όπου έρχεται η ανάκτηση.

Δεν θέλει μόλις οι ομάδες του κερδίζουν την μπάλα, να οργανώνονται, να τοποθετούνται ξανά πάνω στο χορτάρι αλλά να προσπαθούν να βγάζουν καταστάσεις επιθετικού transition. Για αυτό και τα ποσοστά κατοχής των ομάδων του δεν ήταν ποτέ υψηλά. Δίνει μεγάλο βάρος στο rest defence, δηλαδή στον τρόπο που θα είναι τοποθετημένη ομάδα του όταν χάνει την μπάλα για να μην επιτρέπει στον αντίπαλο επικίνδυνες μεταβάσεις. Αυτό σημαίνει πως αρκετές φορές επιτίθεται με πέντε ή έξι παίκτες.

Οι εξτρέμ του παίζουν συνήθως με ανάποδο πόδι για να συγκλίνουν προς τα μέσα και να δημιουργούν, να συνδυάζονται ή να εκτελούν ενώ κομβικός είναι ο ρόλος που δίνει στο ''10'' του, θέλοντας μεταβιβάσεις ανάμεσα στις γραμμές για εκείνον και άμεση επίθεση.

Βασίζει πολλά ή βάσιζε πολλά στους κεντρικούς του χαφ, οι οποίοι αποτελούν το σημείο ''κλειδί'' για την ισορροπία που αναζητά στον αγωνιστικό χώρο. Στο δικό του 4-2-3-1, ο ένας χαφ είναι αυτός που δίνει υποστήριξη στη μεσαία γραμμή, που είναι έτοιμος να αμυνθεί, που δίνει την ισορροπία, ενώ ο άλλος συμμετέχει στις επιθετικές κινήσεις του συνόλου.

ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ

Οι ομάδες του Ράφα Μπενίτεθ είναι σύνολα που περιμένουν στο μεσαίο ή στο χαμηλό μπλοκ και επιδιώκουν να κλείνουν τον άξονα, να στήνουν παγίδες στα άκρα. Δεν είναι προπονητής που επενδύει στο high press, θέλει οι ομάδες του να έχουν πολύ καλή αμυντική οργάνωση και να μην παίρνει ρίσκα με πίεση ψηλά.

Οπότε μεσαίο μπλοκ και counter press, δηλαδή προσπάθεια για άμεση ανάκτηση της μπάλας.

''Δεν είναι αμυντικό στιλ ποδοσφαίρου, είναι καλή αμυντική οργάνωση'' έχει εξηγήσει σε μία από τις τοποθετήσεις του για τον τρόπο παιχνιδιού του. Οι ομάδες τους χαρακτηρίζονται πρωτίστως από τον compact χαρακτήρα τους και την δυσκολία που ο αντίπαλος δημιουργεί ποιοτικές τελικές.

ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ

Ισπανός προπονητής και συγκεκριμένη μεθοδολογία πάνε μαζί. Απόλυτα μεθοδικός, καλός στη μεταδοτικότητά του, δίνει χώρο στους συνεργάτες του και όπως έχει και πει ο ίδιος μοιράζει τον εβδομαδιαίο χρόνο πριν τα παιχνίδια ως εξής.

70% ως προς την βελτίωση της δικής του ομάδα και 30% ως προς τις τροποποιήσεις που προκύπτουν από το διάβασμα και την ανάλυση του αντιπάλου. Είναι κάποιος που βρίσκει μεγάλο νόημα στο ''ο αντίπαλος κάθε παιχνιδιού είναι κομμάτι και του εαυτού μας''.

Η ΜΑΓΙΚΗ ΤΟΥ ΛΕΞΗ

Υπάρχει μια μαγική λέξη στο προπονητικό του λεξιλόγιο. Η ισορροπία. Σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού της ομάδας του. Στις μεταβάσεις, στις οργανωμένες καταστάσεις, στις στατικές στιγμές. Σε όλα. Πιστεύει ότι αυτή η ισορροπία επιτυγχάνεται μέσω της οργάνωσης και της δομής, η οποία επιτρέπει μια δυνατή επίθεση χωρίς να είναι ευάλωτη αμυντικά. Η φιλοσοφία του Μπενίτεθ επικεντρώνεται σε μια ομάδα που έχει μια σαφή ιδέα για το πώς να ελέγχει την μπάλα και ένα σύστημα για να την ανακτά γρήγορα.



ΤΟ ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΡΟΣΩΠΟ MAN MANAGEMENT

Προπονητές δεν είναι μόνο τακτική, διατάξεις, προπόνηση, κοουτσάρισμα. Είναι και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι και οι μικρές αποφάσεις της καθημερινότητας, η αλληλεπίδραση με τους ποδοσφαιριστές. Σε αυτό το κομμάτι ο Μπενίτεθ έχει επιλέξει μία σχεδόν απρόσωπη συνεργασία με τους παίκτες του.

Μία σχέση απόλυτου επαγγελματισμού. Δεν θα γίνει ποτέ ''φίλος'' με τους παίκτες του, ούτε θα μπει στον ρόλο του καλού των αποδυτηρίων, αυτό το αφήνει για τους συνεργάτες του, ώστε να υπάρχει ισορροπία. Ακόμη και το πλέον αγαπημένο του παιδί στη Λίβερπουλ, ο Στίβεν Τζέραρντ, έχει μιλήσει για αυτή την διαχείριση ως «μάστερ της σκληρής αγάπης».

Ο Τζέραρντ πίστευε ότι η έλλειψη συναισθηματικής σύνδεσης με τον Μπενίτεθ, σε έντονη αντίθεση με τους προηγούμενους προπονητές του, τον παρακίνησε να βελτιωθεί ως παίκτης ζητώντας συνεχώς την έγκρισή του. Δεν υπάρχει καλός ή κακός τρόπος διαχείρισης των ανθρώπων. Υπάρχουν αποτελεσματικές ή όχι αποφάσεις και επιλογές. Ο Μπενίτεθ, πάντως, λειτουργεί με τον παραπάνω τρόπο που άλλους ποδοσφαιριστές τους βελτιώνει, όπως τον Τζέραρντ, κι άλλους μπορεί να τους οδηγήσει σε μία προβληματική κατάσταση.



ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Για το τέλος αφήσαμε κάποια ερωτηματικά, τα οποία μόνο ο χρόνος μπορεί να μας δώσει τις απαντήσεις. Θα αποδειχθεί συμβατό το game model του σε έναν Παναθηναϊκό που στο ελληνικό πρωτάθλημα πρέπει να κυριαρχεί στο 70% των παιχνιδιών της κανονικής διάρκειας για να φτάνει στη νίκη, άρα και στην διεκδίκηση του τίτλου στα play offs;

Θα αποδειχθεί μία κακή παρένθεση η παρουσία του Μπενίτεθ στην Νταλιάν, την Έβερτον και την Θέλτα, όπου από το 2017 μέχρι και σήμερα δεν κατάφερε να γίνει επιδραστικός σε αυτές τις ομάδες;

Και πάνω από όλα αν αυτή η δίψα, η όρεξη και η φλόγα που ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του, θα είναι εκεί, παρούσα καθημερινά, για να μπορέσει να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη για το δικό του αλλά και το restart του συλλόγου.

Οι απαντήσεις στο χορτάρι...