ΟΦΗ: Μπήκε ο Φούντας για Ατρόμητο, ανεβάζει στροφές ο Ζανελάτο

Βασίλης Μπαλατσός
Ο Ταξιάρχης Φούντας επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων του ΟΦΗ και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του Μίλαν Ράσταβατς για τον αγώνα με τον Ατρόμη. Ανεβαίνει ο Ζανελάτο, αναμονή για Χατζηθεοδωρίδη.

Με ευχάριστο νέο συνεχίστηκε την Τρίτη (21/10) η προετοιμασία του ΟΦΗ για τον αγώνα του ερχόμενου Σαββάτου (25/10, 20:00) με τον Ατρόμητο στο Παγκρήτιο Στάδιο. Ο Ταξιάρχης Φούντας ξεπέρασε στο 100% τη θλάση που είχε υποστεί στον αγώνα Κυπέλλου με την Athens Kallithea και επέστρεψε σε φουλ ρυθμό προπόνησης, θέτοντας τον εαυτό του στη διάθεση του Μίλαν Ράσταβατς.

Από την πλευρά του ο Φράνκο Ζανελάτο, ο οποίος εδώ κι εβδομάδες κάνει ειδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης, ακολούθησε μέρος της κανονικής προπόνησης κι ανεβάζει ρυθμούς.

Ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται καθημερινά, ενώ ο Μπόρχα Γκονθάλεθ συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας του.

H προπόνηση περιλάμβανε ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης, ασκήσεις ταχυδύναμης και αγωνιστικό παιχνίδι. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο (22/10) στις 11:00.

 

     

