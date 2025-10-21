ΟΦΗ: Μπήκε ο Φούντας για Ατρόμητο, ανεβάζει στροφές ο Ζανελάτο
Με ευχάριστο νέο συνεχίστηκε την Τρίτη (21/10) η προετοιμασία του ΟΦΗ για τον αγώνα του ερχόμενου Σαββάτου (25/10, 20:00) με τον Ατρόμητο στο Παγκρήτιο Στάδιο. Ο Ταξιάρχης Φούντας ξεπέρασε στο 100% τη θλάση που είχε υποστεί στον αγώνα Κυπέλλου με την Athens Kallithea και επέστρεψε σε φουλ ρυθμό προπόνησης, θέτοντας τον εαυτό του στη διάθεση του Μίλαν Ράσταβατς.
Από την πλευρά του ο Φράνκο Ζανελάτο, ο οποίος εδώ κι εβδομάδες κάνει ειδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης, ακολούθησε μέρος της κανονικής προπόνησης κι ανεβάζει ρυθμούς.
Ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται καθημερινά, ενώ ο Μπόρχα Γκονθάλεθ συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας του.
H προπόνηση περιλάμβανε ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης, ασκήσεις ταχυδύναμης και αγωνιστικό παιχνίδι. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο (22/10) στις 11:00.
