Το οριακό «ναι» του ΑΣ ΠΑΟΚ φαίνεται να ξεμπλοκάρει τη Νέα Τούμπα και ανοίγει τον δρόμο για να προχωρήσει ο Ιβάν Σαββίδης την κατασκευή του νέου γηπέδου.

Άνοιξε ο δρόμος για τον Ιβάν Σαββίδη προκειμένου να αναλάβει την κατασκευή της Νέας Τούμπας, μετά την οριακή έγκριση του μνημονίου συνεργασίας με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη, τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/10).

Με ψήφους 7-6, το Δ.Σ. ενέκρινε το σχέδιο που θα σταλεί στην ΠΑΕ προς συζήτηση και υπογραφή, βάζοντας φαινομενικά τέλος σε μια περίοδο αβεβαιότητας και καθυστερήσεων. Οσοι γνωρίζουν λεπτομέρειες και «διαβάζουν» συμπεριφορές υποστηρίζουν ότι τα όσα θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα και από τις δύο πλευρές είναι κρίσιμα και καθοριστικά για την πορεία του ιστορικού έργου για ολόκληρη την «ασπρόμαυρη» οικογένεια.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, έπειτα από μια μαραθώνια και φορτισμένη συνεδρίαση άνω των πέντε ωρών, που κύλησε με υψηλούς τόνους και έντονες διαφωνίες, αποτελεί «ήττα» για την ηγετική ομάδα του Ερασιτέχνη και δικαίωση των μελών που ζητούσαν με την πρότασή τους να δοθεί άμεσα λύση χωρίς να περιλαμβάνεται στο μνημόνιο που εγκρίθηκε ο δεσμευτικός όρος για «proof of fund» μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, αίτημα που είχε θέσει ως προϋπόθεση ο πρόεδρος του ΑΣ, Άλκης Ησαϊάδης, μαζί με τους στενούς του συνεργάτες, αλλά αποτελούσε «κόκκινη γραμμή» για τον Ιβάν Σαββίδη.

Αντίθετα, το εγκεκριμένο μνημόνιο προβλέπει ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή με βάση την κοστολόγηση του έργου, στοιχείο που θεωρήθηκε πιο ρεαλιστικό και λειτουργικό από την πλειοψηφία των μελών.

Η ψηφοφορία κατέληξε σε 7 υπέρ (Καπετανάκης, Ελευθεριάδης, Νικολαΐδης, Παρασκευόπουλος, Νικηφόρος, Χασεκίδης, Πετρίδης) και 6 κατά (Ησαϊάδης, Μπεκιάρης, Πατρίδας, Δημοκράτης Παπαδόπουλος, Μελισσόπουλος, Καρούσης). Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επιχειρήθηκε να προσμετρηθούν και τηλεφωνικές ψήφοι των δύο απόντων μελών (Παυλίδης, Χατζηγεωργίου) απορρίφθηκε, καθώς δεν προβλέπεται από το καταστατικό.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ουσιαστικά ξεμπλοκάρει τη διαδικασία και επαναφέρει τη Νέα Τούμπα σε τροχιά υλοποίησης. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να συναντηθεί με τον Ερασιτέχνη για τη συζήτηση των τελευταίων λεπτομερειών και την υπογραφή του τελικού μνημονίου.

Μετά από μήνες αμφισβήτησης, θεσμικών τριβών και παρασκηνιακών πιέσεων, το αποτέλεσμα δείχνει καθαρά τον δρόμο: ο ΠΑΟΚ προχωρά με τον Ιβάν Σαββίδη στο τιμόνι του μεγαλύτερου έργου στην ιστορία του συλλόγου — και το όνειρο της Νέας Τούμπας επιστρέφει πιο κοντά από ποτέ.