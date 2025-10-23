ΠΑΟΚ-Νέα Τούμπα: Μνημόνιο χωρίς τελεσίγραφα και «proof of fund», άνοιξε ο δρόμος για τον Ιβάν Σαββίδη

Με οριακή πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ ΠΑΟΚ η πρόταση- μνημόνιο συνεργασίας (MuO) που θα πάει στην ΠΑΕ προς συζήτηση και υπογραφή δίχως να εμπεριέχεται ο όρος για «proof of fund» από τον Ιβάν Σαββίδη μέχρι 31/12.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (23/10) ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣ ΠΑΟΚ, με παρόντα 13 από τα 15 μέλη, όπου με ψήφους 7-6 εγκρίθηκε το μνημόνιο συνεργασίας που θα πάει στην ΠΑΕ προς συζήτηση και υπογραφή.

«Το ΔΣ του Α.Σ. ΠΑΟΚ συνεδρίασε στις 22 Οκτωβρίου στα Γραφεία του ερασιτέχνη και κατέληξε στο σχέδιο μνημονίου-συνεργασίας για τη Νέα Τούμπα, που θα προταθεί στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Επιθυμία μας είναι η συνάντηση να γίνει το συντομότερο δυνατό», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ.

Η πρόταση που πέρασε με μόλις μία ψήφο (7-6) δεν εμπεριέχει τον όρο για «proof of fund» από τον Ιβάν Σαββίδη μέχρι 31/12 και προβλέπει ότι η ΠΑΕ θα καταθέσει εγγυητική επιστολή με την κοστολόγηση του έργου., αν και σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΑΣ, Άλκης Ησαϊάδης, τα μέλη Δημοκράτης Παπαδόπουλος, Πατρίδας, Μπεκιάρης και η νομική σύμβουλος Κατερίνα Γιαννακόπουλου επέμεναν για την ύπαρξη του συγκεκριμένου όρου και για «τελεσίγραφο» στις 31/12, ωστόσο η θέση τους δεν πέρασε στη σχετική ψηφοφορία.

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση ανάμεσα στην ΠΑΕ και τον ΑΣ προκειμένου να συζητηθούν οι λεπτομέρειες και να πέσουν οι υπογραφές στο μνημόνιο συνεργασίας.