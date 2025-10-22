Παπαδημητρίου: «Ευχαριστώ τον Αλαφούζο, φέραμε Κύπελλο και κάναμε τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία του Παναθηναϊκού»

Η αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του Γιάννη Παπαδημητρίου στον Παναθηναϊκό, το ευχαριστώ στον Γιάννη Αλαφούζο και ο απολογισμός των 2,5 ετών.

Μετά από κοινή πορεία 2,5 ετών ο Γιάννης Παπαδημητρίου αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Ο μέχρι πρότινος τεχνικός διευθυντής του Τριφυλλιού ανέβασε στα Social Media κολάζ με ξεχωριστές στιγμές, όπως η κατάκτηση του Κυπέλλου στον τελικό με τον Άρη, το 3-1 επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο και η πρόκριση επί της Μαρσέιγ στη Μασσαλία.

Ο Γιάννης Παπαδημητρίου στην ανάρτηση του είπε το «αντίο» του στους Πράσινους και έκανε απολογισμό αυτής της πορείας.

H ανάρτηση του Γιάννη Παπαδημητρίου

«Όπως κάθε αποχαιρετισμός έτσι και αυτός δεν είναι εύκολος. Μετά απο 2,5 χρόνια συνεργασίας ήρθε η στιγμή να συνεχίσουμε χωριστά με τον Παναθηναϊκό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο κ. Αλαφούζο για την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό που μου έδειξε.

Την διοίκησή του και τους συνεργάτες του όπως και όλους τους προπονητές, ποδοσφαιριστές, προσωπικό που δουλέψαμε μαζί. Δεν καταφέραμε να πετύχουμε τον μεγάλο στόχο που είναι το πρωτάθλημα, αλλά φέραμε στο σύλλογο ένα Κύπελλο. Τρία χρόνια παρουσίας του συλλόγου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που έλειψαν τα προηγούμενα χρόνια και να καταφέρουμε να κάνουμε να κάνουμε τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Εύχομαι πραγματικά σε αυτόν τον μεγάλο σύλλογο πολύ σύντομα να βρεθεί στην θέση του πρωταθλητή που του αρμόζει!

Στηρίξτε το σύλλογο και όχι τα πρόσωπα γιατί μόνο έτσι ο Παναθηναϊκός μπορεί να πετύχει».