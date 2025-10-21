Ο Αμντουλί Μανέ που το καλοκαίρι έφτασε μια ανάσα από τον Ολυμπιακό ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του... παραμυθιού της Μιάλμπι.

Τα κατάφερε η Μιάλμπι. Μια ομάδα ενός χωριού 1300 κατοίκων στέφθηκε Βασίλισσα στη Σουηδία και κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της, ενώ το 2018 αγωνιζόταν στην τρίτη κατηγορία! Σε αυτό το παραμύθι, ανάμεσα σε όλους τους Σουηδούς, το δικό του λιθαράκι έβαλε και κάποιος γνώριμος των ελληνικών ποδοσφαιρικών πραγμάτων, ακόμα κι αν από τη χώρα μας πέρασε μόνο... ξυστά.

Ο λόγος για τον Αμπντουλί Μανέ. Ο 21χρονος εξτρέμ από την Γκάμπια το καλοκαίρι έφτασε μια ανάσα από τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, με συμφωνία πως θα έμενε δανεικός στη Μιάλμπι έως το τέλος του πρωταθλήματος και θα ενσωματωνόταν στους «ερυθρόλευκους» τον Ιανουάριο.

Για την ακρίβεια, ταξίδεψε στην Ελλάδα για να περάσει τα ιατρικά του, ωστόσο προέκυψε πρόβλημα σε αυτά, ένα εύρημα των ιατρών που διαπιστώθηκε ότι μπορεί να προκαλέσει θέμα στον παίκτη στο μέλλον και η μεταγραφή του δεν ολοκληρώθηκε. Ο ίδιος ο παίκτης υποστήριξε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι υπήρξε αλλαγή στους όρους του συμβολαίου του, όμως το σημαντικό είναι το τι έγραψε η ιστορία.

Και ο Μανέ - πραγματικά - έγραψε ιστορία με τη Μιάλμπι. Ο εξτρέμ από την Γκάμπια πήρε μεταγραφή στους Σουηδούς το 2024 και γρήγορα έγινε πολύ σημαντικός για αυτούς. Στην πορεία τους προς τον απροσδόκητο τίτλο ήταν... βασικότατος και συνέβαλε τα μέγιστα σε αυτή την επιτυχία, παίζοντας στα 26 από τα 27 παιχνίδια στο πρωτάθλημα με απολογισμό 7 γκολ και 3 ασίστ αλλά και πολύτιμη συμβολή στο κομμάτι του πρέσινγκ.