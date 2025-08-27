Δεν θα προχωρήσει τελικώς η μεταγραφή του Αμπντουλί Μανέ στον Ολυμπιακό. Ποιος ο λόγος αυτής της μη αναμενόμενης εξέλιξης για τον παίκτη και τους Πειραιώτες.

Δεν θα γίνει τελικώς η μεταγραφή του νεαρού και διεθνούς Αφρικανού μεσοεπιθετικού στον Ολυμπιακό. Το ρεπορτάζ πυυ υπάρχει για τον Μανέ και αυτή την εξέλιξη είναι πως στον έλεγχο που έγινε επί των ιατρικών υπήρξε ένα εύρημα που διαπιστώθηκε ότι μπορεί να προκαλέσει θέμα στον παίκτη στο μέλλον. Επειδή στον πειραϊκό σύλλογο ήθελαν να του κάνουν ένα μεγάλο συμβόλαιο και να επενδύσουν πάνω του για τα καλά έκαναν πίσω διότι το ρίσκο είναι ιδιαίτερα μεγάλο.