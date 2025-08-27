Ολυμπιακός, μεταγραφές: Δεν γίνεται η μεταγραφή του Αμπντουλί Μανέ
Δεν θα γίνει τελικώς η μεταγραφή του νεαρού και διεθνούς Αφρικανού μεσοεπιθετικού στον Ολυμπιακό. Το ρεπορτάζ πυυ υπάρχει για τον Μανέ και αυτή την εξέλιξη είναι πως στον έλεγχο που έγινε επί των ιατρικών υπήρξε ένα εύρημα που διαπιστώθηκε ότι μπορεί να προκαλέσει θέμα στον παίκτη στο μέλλον. Επειδή στον πειραϊκό σύλλογο ήθελαν να του κάνουν ένα μεγάλο συμβόλαιο και να επενδύσουν πάνω του για τα καλά έκαναν πίσω διότι το ρίσκο είναι ιδιαίτερα μεγάλο.
Πλέον ο Ολυμπιακός επικεντρώνεται στις άλλες υποθέσεις που έχει. Έχει κλείσει πρακτικά τον στόπερ Μάνσα και υπάρχει φυσικά και το ανοιχτό μέτωπο για την θέση του εξτρέμ (με τον πολυπόθητο στόχο να είναι ο Σαντίνο Αντίνο).
