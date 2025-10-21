Στην διάθεση του κόσμου του Παναθηναϊκού τέθηκαν τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα με τον Αστέρα Aktor στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague.

Aπό το μεσημέρι της Τρίτης (21/10) στις 14:00, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν την δυνατότητα να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους ηλεκτρονικά για τον εντός έδρας αγώνα με τον Αστέρα Aktor την Κυριακή (26/10) για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Οι τιμές τους ξεκινούν από τα 25 ευρώ στην θύρα 6 και 7.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League (26/10, 17.30) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από σήμερα στις 14.00.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον Αστέρα έχουν ως εξής:

ΘΥΡΕΣ TIMH 6, 7 25 € 1Β, 5Γ, 8Β, 12Β 40 € 1Α, 5Β, 8Α, 12Α 45 € 5Α, 9, 11 75€ 2 85€ 10 105€ 3 205 €

*Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION